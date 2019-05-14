美中貿易戰升溫 分析師估川習會談短暫休兵

（中央社記者江明晏台北14日電）美中貿易戰升溫，兩國領導人預料會在G20碰面，分析師認為，仍有轉圜餘地，雙方可能短暫休兵、拉長談判期，若美方3000億美元關稅清單真的實施，將不利台灣蘋果供應鏈，中小型企業更要審慎因應。

美國宣布於10日正式調高對中國2000億美元商品加徵懲罰性關稅，由10%調高到25%，並對其他逾3000億美元商品加徵關稅展開規劃，中國國務院昨天宣布自6月1日起，對已加徵關稅的600億美元美國商品再加徵關稅，最高稅率25%。

美國貿易代表署（USTR）公布對中國其他3000億美元商品加徵關稅清單，品項包含幾乎所有尚未涵蓋的項目，包括農畜產品、衣物、家居商品、手機、筆電等消費品，但不包括藥品、精選醫療產品、稀土材料與關鍵礦物等。

根據公布的程序，有意申請豁免的行業、企業必須在6月10日前提交申請與摘要，6月17日前提交書面意見，301條款委員會將在6月17日召開公開聽證會，聽證會結束後7天內提交反駁意見。

資深股市分析師林成蔭表示，中方的關稅反擊措施目的在回應美方先前調高對中國2000億美元商品關稅，可視為貿易戰的升級版，不過程序走完的時間在6月24日，剛好落在6月底於日本大阪舉行的20國集團（G20）高峰會，美國總統川普與中國國家主席習近平預料會碰面，認為仍有轉圜的可能。

他指出，目前市場仍處於緊張氛圍，但比去年第4季明朗，短期觀察是否有新的談判日期，中期則看川習會，這場中美貿易大戰發展至今，研判未來可能有3種劇本，首先是悲觀版，中方還會祭出更多反制武器，導致企業受傷，雙方GDP均下滑。華府政策機構估計，若美國將懲罰性關稅擴大到所有輸美的中國商品，美國每4口之家每年支出平均將多出逾2000美元，兩敗俱傷也不利川普選戰。

第2種版本是川習會後，雙方談出短暫休兵，拉長談判期，終極解決方案並未出爐，且會繼續影響下半年的全球產業面和股市面，投資人雖不滿意但還可接受，不過預料也能在年底告一段落，美方將把精力投向選戰。第3種則是樂觀版本，雙方在川習會達成終極協議。他認為，第2種中性版本的發生機率高，樂觀和悲觀版本的機率較低。

仔細觀察雙方關稅清單，林成蔭指出，中國加徵關稅的項目，一些汽車零件仍不在報復性關稅徵收之列，進口自美國的汽車也不受影響，被視為善意信號，「也顧及自己利益，沒有把路封死」，意味著雙方不見得會走向最糟糕的局面，可能一路「打打停停」。

第一金投信海外投資部主管唐祖蔭表示，美中貿易是戰是和，全球市場屏息以待。但是從去年第4季經驗研判，若股市持續出現非理性下跌，反倒是投資人進場加碼的良機。

他指出，主要理由是美中不會玉石俱焚，中國副總理劉鶴按計畫赴美協商，代表中國仍以達成協議為主要目標，讓步可能性較高；川普近期推特發言，目的在以戰逼和，儘早獲得成果，尤其2020年總統大選在即，經濟與股市強弱是選民檢視政績的重要指標，當然更不希望搞砸經濟。

至於美國對中國3000億美元商品如手機、筆電等加徵關稅，如果最終真的發生，林成蔭指出，台灣蘋果供應鏈恐會受到影響，多家大廠都在因應布局供應鏈移轉，但短期內恐難調整消化，未來如果課稅增加，消費者、企業端、供應鏈可能都要攤平提高的關稅成本，不利規模小、訂單少的供應鏈，中小型企業更要審慎因應。（編輯：楊玫寧）1080514