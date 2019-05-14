美中捉對廝殺 學者：台灣蘋果供應鏈衝擊大

美中貿易戰13日急遽升高，中經院學者表示，首當其衝的就是如鴻海、廣達等，在中國設廠代工生產產品的台商。圖為蘋果iPhone。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘姿羽台北14日電）美中貿易戰13日急遽升高，中經院學者表示，台灣受到的衝擊會比前二波嚴重；台經院則說，資通訊大廠必須抓緊時間，在台灣或其他地點擴大產能，將銷美產品移到新地點生產。

在美國宣布於10日正式調高對中國輸美2000億美元商品加徵懲罰性關稅，緊接著13日正式公布第三波，即剩餘逾3000億美元中國輸美商品加徵關稅清單。同一天，中國國務院也宣布自6月1日起，對美國輸中價值600億美元商品再加徵關稅，最高稅率25%。

美中兩大經濟體劍拔弩張態勢，讓貿易戰陷入僵局；台經院景氣預測中心主任孫明德指出，清單當中牽涉到資通訊產業，因此受到台灣企業高度關注。

由於美國、中國均是台灣主要出口國，中經院台灣WTO中心副執行長李淳指出，這波課稅規模更大更廣，如果真的走到美國對中實施最後3000億美元的關稅清單，對台灣出口的衝擊會比先前500億美元、2000億美元這兩波更嚴重，而且現階段能做的並不多。

李淳表示，首當其衝的就是在中國生產製造的台商，如鴻海、廣達，但主要壓力會落在美國的品牌商，因為這些台商是替美國代工生產蘋果、HP等公司的產品，美國公司站在第一線，會先施壓美國總統川普，希望貿易戰趕快結束。

其次，美中貿易戰將導致中國下修經濟成長，投資趨緩，消費也更加保守，如此一來，對於台灣生產製造的零組件、半成品需求也跟著降低，台灣對中國及香港連續半年出口負成長，便反映這樣的情形。

孫明德進一步分析，中國一年出口超過800億美元的手機和電腦到美國，台灣則出口超過千億美元的電子零組件到中國，供終端組裝使用，占台灣年出口金額1/3，其中更包含了知名企業台積電的IC及大立光的鏡頭，也是俗稱的蘋果概念股。

一旦美中談判破裂，或川普逕行宣布將這3000億美元產品課徵關稅，孫明德指出，不只中國經營的台商企業將受到直接影響，也將間接影響台灣電子業對中國大陸的出口。

孫明德建議，為避免風險，資通訊大廠必須抓緊時間，展開「敦克爾克大行動」，在台灣或其他地點擴大產能，將銷美產品移到新地點生產，此舉將可能使資通訊大廠能擴大在台投資。

另外，由於日本企業也在這條供應鏈上扮演重要角色，例如日商東芝也為蘋果產品提供了記憶體產品，孫明德指出，日本銷往中國的零組件未來可能轉到台灣來進行最後組裝，這將可增加台日企業合作和投資的機會。（編輯：林淑媛）1080514