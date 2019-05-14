非洲豬瘟試劑成長強勁 瑞基首季獲利創高

（中央社記者韓婷婷台北14日電）瑞基海洋生物科技受惠水產、畜產、伴侶動物、萃取試劑等產品銷售大幅成長，第1季EPS為0.57元，營收、獲利及EPS均同步創下歷史新高。

瑞基在中國市場高成長、東南亞市場出貨強勁帶動下第1季營收新台幣8609萬元，年增105.36%，稅後盈餘2047萬元年增228.11%，EPS為0.57元。母公司第1季單季獲利接近去年全年獲利7成。

瑞基表示，從產品銷售來看，第1季整體試劑產品銷售額6834萬元，占公司營收比重79.38%，較去年同期成長170.88%。其中，因中國爆發非洲豬瘟疫情，前端自動萃取試劑營收大幅成長2130.19%，占公司營收比重達30.85%，為瑞基第1季營收成長主力。

水產試劑銷售成長36.09%，營收占比28.85%，為銷售比重第2高產品；畜產試劑則隨著東南亞各國冬季禽流感疫情監控需求成長，較去年同期成長125.43%，營收占比10.26%；在伴侶動物方面，中國市場客戶數已成長至280家寵物醫院，帶動伴侶動物試劑產品營收較去年同期成長480.15%，占營收比重為8.8%。

瑞基表示，正努力拓展台灣伴侶動物試劑市場，逐步拜訪全台動物醫院，並積極了解診間需求，希望逐漸提高伴侶動物試劑在台營收數字。

依地區占比來看，中國市場依然為瑞基最大成長動能，第1季中國營收新台幣4652萬元，占比為54.04%，和去年同期相比成長333.06%。成長動能來自旗下金瑞鴻捷在中國布局的效益顯現，金瑞鴻捷今年第1季開始貢獻獲利978.5萬元，占公司稅前盈餘36.23%。

東南亞、中東地區第1季的營收占比分別為19.41%、6.19%，分居瑞基第2、第3大市場。

展望今年，瑞基表示，除了持續經營中國大陸市場，將藉由參展拓展全球新通路，尤其中東與歐洲市場，在全自動核酸檢驗平台POCKIT Central於歐盟正式取得歐盟體外診斷（CE IVD）醫療器材認證後，歐洲將為瑞基在人病檢測跨出大步的首要市場；此外，伴侶動物試劑在英國、荷蘭等地動物醫院訂單也見到成長。（編輯：黃國倫）1080514