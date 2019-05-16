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臉書假粉絲團聲稱留言抽獎送屋 信義遠雄籲勿受騙

最新更新：2019/05/17 05:31
遠雄建設的臉書遭冒用，內容謊稱只要在文章底下留言就有機會參加抽獎贈屋，提醒民眾勿上當。（圖取自遠雄房地產網頁farglory-realty.com.tw）
遠雄建設的臉書遭冒用，內容謊稱只要在文章底下留言就有機會參加抽獎贈屋，提醒民眾勿上當。（圖取自遠雄房地產網頁farglory-realty.com.tw）

（中央社記者韋樞台北16日電）歹徒今天接連盜用遠雄建設和信義房屋臉書，聲稱留言抽獎送房屋。信義房屋深夜發出緊急呼籲，消費者勿受騙上當，並已報警處理，盜用臉書粉絲團者勿以身試法。

今有歹徒假冒信義房屋臉書粉絲團，稱感謝大眾支持，並舉辦留言抽獎送房子活動。信義房屋表示，並無舉辦任何抽獎活動，粉絲團遭到盜用，呼籲消費者勿受騙上當，並已報警處理，盜用臉書粉絲團者勿以身試法。

信義房屋表示，假冒的粉絲團盜用信義房屋官方粉絲團大頭貼照片，並舉辦抽獎活動，只要消費者留下對信義房屋感想即可抽出2位民眾，過戶新北市精華地段房屋（40到45坪房屋），吸引超過600多則留言，顯然已有許多民眾受騙上當。

信義房屋指出，仔細觀察粉絲團雖大頭貼及封面照片與信義房屋官方粉絲團相同，但粉絲團內僅少數貼文，明顯可辨識為盜用。民眾若仍發現有類似盜用情況，可與信義房屋進行確認，或撥165反詐騙專線。

遠雄企業團副總經理楊舜欽表示，遠雄建設的臉書遭盜用，內容謊稱只要在文章底下留言對遠雄的感想，遠雄房屋會贊助提供2間台北市精華地段（30到35坪）房屋，並於5月25日從留言裡抽出2位幸運兒過戶房屋。

楊舜欽指出，遠雄建設及相關公司並未舉辦留言參加抽獎活動，遠雄建設帳號遭不法盜用，同時此行為已嚴重侵害公司商標及權利，特此公開澄清，有關以遠雄建設名義在臉書遭冒用的不法活動以及相關活動內容，皆與遠雄無涉。（編輯：張均懋）1080516

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