全聯中油社群遭冒用騙個資騙財 刑事局逮4嫌

（中央社記者黃麗芸台北24日電）全聯和中油等多家業者遭人冒用臉書或LINE帳號以詐騙個資，再要求受害人至酒店或直播平台「斗內」行騙，刑事局經溯源追查成功逮獲詹男等4名犯嫌，正全面清查受害人數和金額。

刑事局今天舉行「偵破『假LINE@帳號送禮券、貼圖』，竟是網路直播及酒店行銷業者」記者會，偵查第九大隊大隊長林建隆表示，台北市警察局中山分局今年5月曾破獲轄內酒店業者設立call客機房，並由19名男員工以手機通訊軟體傳送女聲罐頭問候語，曖昧誘騙男客到酒店消費剝皮的案件。

林建隆指上述機房遭警方搜索後，仍有民眾持續收到酒店傳送的LINE攬客訊息，經溯源追查發現在網路行銷公司任職的25歲詹男和呂男、24歲吳男、22歲方男在國外架設網站，利用假冒官方企業LINE或臉書帳號聲稱加好友可領取禮券或免費貼圖，藉此騙取受害人名單。

事後兩三週，詹男等人再更換大頭貼和暱稱，以直播主或酒店小姐身分每天向受害人噓寒問暖分享生活，再聲稱工作受委屈或家庭有困難，要求受害人到酒店消費或在直播平台「斗內」（捐獻英文donate音譯，購買禮物贈送直播主的意思），賺取不法利益。

由於受害人加入假官方帳號後，實際並無優惠可領取，造成遭盜用商標的全聯、王品集團、統一超商和中油等公司客訴不斷，才向警方報案偵辦。

刑事局攜手台北市警察局刑警大隊、中山分局、警政署保二總隊刑警大隊追查，並向台中地方法院聲准搜索票後，於10月5日兵分三路到台北市和台中市同步搜索，查獲詹男等4人，以及查扣一台蘋果筆電證物。

警方目前初估遭假冒的官方帳號約有20至30個左右，每個帳號約有數千甚至數萬人受騙加入好友，全案依妨害信用商標法罪嫌送辦，目前正全面清查受害人數和受害總金額。

林建隆提醒民眾對於網路及LINE群組傳送的「免費貼圖」或「優惠券」訊息，應仔細分辨LINE@帳號的盾牌顏色，若為官方帳號顯示「綠色」、認證帳號為「藍色」，一般帳號是「灰色」，若知名品牌卻顯示為「灰色」盾牌者，民眾就要提高警覺以防誤入詐騙陷阱。（編輯：翁翠萍）1071024