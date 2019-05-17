董監事派任門檻降低 財政部提高學術人才彈性

（中央社記者吳佳蓉台北17日電）為提高用人彈性，財政部修正「派任公民營事業機構負責人經理人董監事管理要點」，放寬只要在國內外專科以上學校，擔任相關課程教授、副教授合計3年以上，就符合派任資格，門檻較之前降低2年。

財政部近日修正「派任公民營事業機構負責人經理人董監事管理要點」，主要有2點修正，第1點是放寬派任、薦任人選的資格條件。根據要點，財政部派任或薦任的董監事及總經理，必須要擔任特定職位或有特定經歷達一定年限以上。

其中，針對學術背景人士，派任要點原本規定「須在國內外專科以上學校擔任相關課程教授、副教授合計5年以上等」。

財政部國庫署說，為考量增加引進學術界優秀人士，加上比較其他部會的派任要點，大多沒有對學術人士設定年限門檻，因此修正規定，降低門檻為3年；希望增加用人彈性，引進年輕一輩學術人才。

第2點修正是配合行政院人事行政總處去年修改「軍公教人員兼職費支給表」，提高派任董監事的兼職費上限。

修正後，單一兼職費由每月上限新台幣8000元提高至8500元，兼任公司常務董事或常駐監察人兼職費上限，由每月1萬2000元提高為1萬2750元，每月總兼職費上限由1萬6000元提高為1萬7000元。（編輯：張良知）1080517