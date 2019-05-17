更多編輯台推薦新聞：
珍奶席捲日本 進口粉圓創新高約9成來自台灣
生活

珍奶席捲日本 進口粉圓創新高約9成來自台灣

鳳飛飛66歲冥誕 Google首頁重現帽子歌后
娛樂

鳳飛飛66歲冥誕 Google首頁重現帽子歌后

中國訊息戰對付香港抗爭 臉書推特刪除帳號
兩岸

中國訊息戰對付香港抗爭 臉書推特刪除帳號

早安世界》川普證實 已批准售台亞洲最強中輕型F-16V戰機
早報

早安世界》川普證實 已批准售台亞洲最強中輕型F-16V戰機

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
國泰醫院麻疹群聚案9人確診 5醫護中鏢
首頁 / 產經

台商回流一波波 經濟部規劃只租不售工業地

最新更新：2019/05/17 15:32

（中央社記者蔡芃敏台北17日電）台商回台投資已將近2900億元，經濟部長沈榮津今天表示，經部規劃請台糖釋出中南部土地，再由工業局開發，土地只租不售供應廠商需求，降低土地取得資金壓力，預估2年至2年半後完成。

「歡迎台商回台投資行動方案」自今年1月實施至今，已有55家廠商通過資格審查，累積投資總金額超過新台幣2884億元。不過，經部也表示，若超出5000億元時，將涉及到台灣胃納容量問題，政府會仔細思考後續策略，以及土地、人力等各面向配套措施。

沈榮津今天接受媒體採訪時表示，第一波回台廠商大多沒有土地問題，大多是擴建既有廠房，只有南六需要找尋新土地，不過已找到台糖土地。

他說，經部目前規劃台糖釋出中南部土地，再由工業局開發工業區，並且採取「只租不售」方式，藉此降低台商土地資金壓力，台商也能儘速建廠。另外，土地「只租不售」也可以避免土地價格蠢蠢欲動，「炒作土地對誰都不好」。

沈榮津說，實際開發規模還依投資台灣事務所需求，預計在2年至2年半間完成開發。

力晶創辦人暨執行長黃崇仁日前表示，台商不是喊回來就回來，台灣電力和缺工問題很明顯，政府應把把土地、人力、電力等數據攤開來談。

為了澄清缺電一事，沈榮津說，昨天已親自致電黃崇仁，不過，黃崇仁沒有接聽。他說，工商界認為台灣缺電，是被錯誤資訊影響，事實上沒有廠商反映電跟水有問題，「如果電不夠，我來服務啊」。（編輯：林沂鋒）1080517

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報