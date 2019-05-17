台商回流一波波 經濟部規劃只租不售工業地

（中央社記者蔡芃敏台北17日電）台商回台投資已將近2900億元，經濟部長沈榮津今天表示，經部規劃請台糖釋出中南部土地，再由工業局開發，土地只租不售供應廠商需求，降低土地取得資金壓力，預估2年至2年半後完成。

「歡迎台商回台投資行動方案」自今年1月實施至今，已有55家廠商通過資格審查，累積投資總金額超過新台幣2884億元。不過，經部也表示，若超出5000億元時，將涉及到台灣胃納容量問題，政府會仔細思考後續策略，以及土地、人力等各面向配套措施。

沈榮津今天接受媒體採訪時表示，第一波回台廠商大多沒有土地問題，大多是擴建既有廠房，只有南六需要找尋新土地，不過已找到台糖土地。

他說，經部目前規劃台糖釋出中南部土地，再由工業局開發工業區，並且採取「只租不售」方式，藉此降低台商土地資金壓力，台商也能儘速建廠。另外，土地「只租不售」也可以避免土地價格蠢蠢欲動，「炒作土地對誰都不好」。

沈榮津說，實際開發規模還依投資台灣事務所需求，預計在2年至2年半間完成開發。

力晶創辦人暨執行長黃崇仁日前表示，台商不是喊回來就回來，台灣電力和缺工問題很明顯，政府應把把土地、人力、電力等數據攤開來談。

為了澄清缺電一事，沈榮津說，昨天已親自致電黃崇仁，不過，黃崇仁沒有接聽。他說，工商界認為台灣缺電，是被錯誤資訊影響，事實上沒有廠商反映電跟水有問題，「如果電不夠，我來服務啊」。（編輯：林沂鋒）1080517