康控新產品下半年發威 今年拚優於去年

（中央社記者韓婷婷台北17日電）康控-KY表示，第2季開始營運將走出谷底，有信心把第1季度的虧損賺回來，下半年在新產品挹注下動能強勁；如果美中貿易戰不要有太大衝擊，全年度營運有機會比去年好。

康控今天舉行法人說明會，發言人黃翹生表示，第1季的確很慘，對投資人感到抱歉，不過目前訂單能見度已到年底，今年第3季新產品將開始出貨，包括精密零部件新產品、車用加持及聲學產品進入旺季推動下，下半年營運極具爆發性，希望可以繳出令投資人驚艷的成績及產品，隨著新產能開出，今年有機會逐季成長的態勢。

康控第1季營收新台幣5.9億元，季減55.8%、年減36.5%；毛利率14.66%、季減32.85個百分點、年減6.69個百分點，虧損1.5億元，每股虧1.33元，是掛牌以來單季首度赤字。

黃翹生表示，近幾年積極擴大產品應用及分散客戶，預料最大客戶上半年沒什麼特別變化，但隨著其他新產品進入量產出貨，既有聲學元件產品比重會逐季、逐年下降。康控預估今年全年聲學元件營收占比約50%，汽車產品占8%至10%，模治具及自動化產品占8%至10%，新產品精密零部件占20%至24%。

展望明年，4大產品線比重持續調整，聲學元件產品會降到30%至40%，精密零部件將持續攀升至40%，汽車占15%至20%。

康控在車用領域產品主要深耕EBS感測模組、精密感測器及零部件矽膠防水模組，黃翹生指出，康控的優勢在於模組化，將產品製程減化，讓客戶端的生產線人力大幅降低，目前在手訂單約人民幣10億元，分3至5年時間交貨；內部目標是在3年內簽到20億的訂單。

黃翹生表示，今年資本支出預估在10億至12億左右，主要為今年跟明年度營運需求，目前大陸崑山2個新廠房預計將於今年7月和9月陸續投產。另外，因應中美貿易戰，已經在泰國租下廠房，設備則由中國大陸運過去，預計2020年第1季投產，因應聲學客戶和汽車客戶需求。（編輯：趙蔚蘭）1080517