美股連漲但美中貿易仍緊張 亞股走勢分歧

（中央社香港17日綜合外電報導）美國股市昨天再度走揚，加上數據顯示美國經濟強健，激勵投資人信心；但美國和中國間的貿易和科技緊張對峙升溫，影響市場買氣，亞洲股市今天收盤走勢分歧。

美股3大指數昨天連續第3日收紅，因美國新屋開工數據優於預期，申請失業金人數減少，且從沃爾瑪（Walmart）到科技企業思科（Cisco）和輝達（Nvidia）等連串美國企業發布穩健財報，令市場樂觀氣氛增強。

美股過去接近2週走勢震盪，歸咎於美國總統川普突然威脅後落實對中國貨品加徵關稅，導致看似接近達成協議的美中高層級貿易磋商受挫。北京也採取報復行動，對美國貨品加徵關稅，引發外界擔憂，全球兩大經濟巨擘投入棘手的貿易戰。

川普15日再鎖定中國科技大廠華為，禁止美國企業向中國電訊設備商採購，美國商務部隨後又將華為列入限制向美企採購的黑名單。北京則予以強烈抨擊，並警告美方勿進一步傷害貿易關係。

針對美股近幾日漲勢，萬達（OANDA）資深市場分析師海利（Jeffrey Halley）認為，投資人似乎「已暫時放棄嘗試預測多變的美中貿易關係情況，而專注於當下現況」。

然而，澳洲國民銀行（National Australia Bank）分析師卡崔爾（Rodrigo Catril）提醒，目前「難以太過興奮，因為連串的貿易相關新聞，顯示緊張加劇而非緩和」。

卡崔爾指出，觀察家暗示，美方對中國電訊設備企業開攻，「實際上意味川普已採取『核選項』（nuclear option），美國如今已邁向和中國展開『全面』科技戰」。

香港股市今天收盤下跌1.2%，上海股市重挫2.5%，首爾股市收低0.6%，台北股市收挫0.9%，新加坡股市收低0.8%。

不過，東京股市今天收漲0.9%，雪梨股市收高0.6%，馬尼拉股市收盤勁揚1.5%，孟買股市也收漲1.4%。（譯者：張正芊/核稿：）1080517