尋回失落台灣經濟產值 專家籲企業擴大布局專利

（中央社記者潘姿羽台北18日電）美中貿易戰升溫、高通與蘋果世紀大和解，兩件重量級財經大事背後都離不開智慧財產權；國際於智財領域角力的同時，台灣的努力仍顯不足，專利師公會直指，若能擴大專利布局，有望創造更大的經濟產值。

過去一年來，美中貿易戰成為牽動全球經濟局勢最大變數，儘管兩方互祭懲罰性關稅，但在關稅戰背後，隱含的是雙方對保護智慧財產權等結構議題歧見；也因此，美國總統川普要求中國進行經濟結構改革，包括停止強迫美國技術移轉、竊取智慧財產權以及中國政府在市場與產業扮演重要角色等。

智慧財產權之所以備受重視，專利師公會理事長林宗宏說明，當企業具有智慧財產權觀念，將產品當中具有技術、創新的元素都申請專利，使其他業者不能模仿，企業就能獲得較大的利益，如此一來，便有效提升產品價值，而當一國有完善的智慧財產權保護制度與風氣，有助於強化產業創新、厚植經濟實力。

然而，台灣智慧財產權的觀念尚未普及至百工百業，林宗宏表示，許多產業相當具有競爭力及發展空間，卻因未能落實保護智慧財產，導致台灣經濟產值缺了很大一角，如果各行各業都能夠正視智慧財產權，願意以專利捍衛產品及創新價值，將有助於補起過去失落的產值。

觀察台灣2018年國內法人專利申請百大排名，高科技、資通訊產業占了絕大多數，直到30名以後，才陸續看到金融業、食品業、不動產業等其他產業蹤跡。

經濟部智慧財產局官員表示，台灣產業在申請專利的部分，確實以高科技、資通訊產業占比較高，這與台灣產業以資通訊產業較強，且該產業在國際本來就具有高度競爭性有關。

另外，進一步觀察近幾年本國人申請專利變化，以技術層次較高的「發明專利」來看，2010年前後，本國人申請發明專利件數每年都還有2萬多件的水準，近幾年數量則有下降趨勢，2018年本國人申請發明專利件數為1.8萬件。

經濟部智財局官員解釋，不能因此解讀為國人投入的心力變少，反而是業界愈來愈了解專利的運作後，不再走「衝量」的模式，改為注重專利「含金量」。

官員表示，專利的特質是須將技術公開，會取得20年的保護期，但對於部分企業來說，「能不讓人家知道的技術，盡量不讓人家知道」，可口可樂的獨門配方就是很好的例子；換言之，企業會基於專利的防禦或攻擊、營業秘密等各種不同的考量，來決定是否申請專利。

林宗宏則說，台灣確實以高科技、資通訊產業在保護智財權的觀念較成熟，但政府仍應大力推廣專利申請的想法至百工百業，對於中小企業來說，不見得非得要有很厲害的研發、創新，才能去申請專利，新型專利、設計專利也都是努力方向。

許多中小企業有好的創新，卻沒有申請專利的原因，除了不了解專利的重要性，一方面也是擔心花費甚鉅；林宗宏指出，專利申請的費用與技術含量高低有正向關聯，如果技術含量低，新台幣5萬元上下就可申請完竣，若高科技企業推出非常關鍵技術，且市場遍及各國，申請專利的費用上百萬元也有可能。

林宗宏表示，專利不是只有保護高科技，各行各業有好的想法、好的創造，就可以去申請；以運動產業為例，布鞋有特殊的布織紋路，可以申請設計專利，衣料若有特別功能，則可申請發明專利，「小小的進步也是進步」。（編輯：林淑媛）1080518