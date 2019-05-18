全台不到千人 7年級生看準藍海產業成為專利師

余宗學就讀台灣大學植物病理與微生物學系，並繼續向上攻讀碩博士，但發現自己對埋首實驗室生活不感興趣，在朋友引薦下，決定踏入專利領域。中央社記者吳翊寧攝 108年5月18日

（中央社記者潘姿羽台北18日電）全台具有專利師資格者不到千人，年僅29歲、面容還帶點稚氣的余宗學是其中一員。談到選擇這一條路背後原因，他笑說，隨著經濟發展，專利只會愈來愈重要，「是未來潮流，不會是夕陽產業」。

醫師、律師、會計師等「師字輩」，在一般人眼裡，都是具有高度專業的職業，但「專利師」對於多數人來說，卻相當陌生。

余宗學就讀台灣大學植物病理與微生物學系，並繼續向上攻讀碩博士，但他發現自己對於埋首實驗室的生活型態不是那麼有興趣，決定先去當兵。這期間，他不斷思考自己到底適合什麼樣工作，最後在朋友引薦下，決定踏入專利領域。

余宗學笑說，開始工作後，常常得和長輩、親友解釋自己的工作性質，大多數人直覺反應就是「這工作在幹嘛？」、「這是什麼？」、「薪水好不好啊？」

那麼專利師到底在做什麼呢？余宗學解釋，專利師必須通過考試，取得專利師資格，然後像其他師字輩一樣，加入公會後才能執業；他於2015年退伍後，便進入巨群國際專利商標法律事務所，從事專利師至今。

余宗學說明，專利事務所主要替企業申請專利、協助處理侵權等各種涉及智慧財產權等案件，工作類型大致分為2種，一種是對外，屬於顧問性質，需要直接跟客戶接觸，另一種則比較靜態，主要在辦公室寫專利法律文件，又稱為「工程師」。

如果社會新鮮人剛進事務所，沒有相關經驗，從接受主管訓練做起，起薪約新台幣4萬多元，接下來就看個人的表現與專業能力。以工程師來說，資歷約5年便可視為資深工程師，基本上月薪新台幣7、8萬元沒有問題，顧問的話，個人開發、接案數量影響頗大，只要專業程度夠、做好個人經營，月薪10萬元以上也不少見。

余宗學個性外向，在學校時擔任過系學會會長、系籃隊長，因此，進入事務所後，對於顧問與工程師的選擇，沒太多考慮便選擇做顧問，主要負責生技領域的專利。

由於每個領域、每家公司投入的研發創新多有不同，而且含有相當高的技術及專業含量，余宗學最深刻的感受就是必須不斷地進修、充實自己，否則客戶如果覺得雙方雞同鴨講，容易沒耐心。

余宗學說，業界研發創新與時俱進，且跨領域、軟硬整合的應用愈來愈普遍，他必須持續涉獵新知、自我進修，才能保有競爭力；除了需要從生物技術觸類旁通到化學、材料領域，對於區塊鏈、大數據、雲端這類新興科技，都得有所掌握。

至於要如何迅速且精準地自我進修，掌握與客戶應對所需的知識背景，其實也有撇步，余宗學表示，最常見的做法是請客戶推薦該行業或技術相關論文、書籍，公司團隊會快速地消化吸收，建立基礎知識，接著再來與客戶詳談公司的技術做到哪邊，要如何申請專利。

余宗學如同多數年輕人，曾在職場上碰到挫折。他回想起入行初期，由於所學有限、經驗不足，與客戶應對時，沒辦法很全面地給出客戶想要的資訊，導致對談一下子就結束了，錯失合作機會。

余宗學表示，從事專利領域的人，多是理工背景出身，但理工訓練著重邏輯、理解，導致有些人對於表達、溝通不是那麼擅長，這也是從事專利領域必須持續加強的地方。

隨著科技快速發展，智慧財產權的觀念日益普遍，余宗學認為，專利師這個角色未來會愈來愈重要，他曾經到台大、交大和學生分享心得，不少學弟妹表達有興趣，但也疑惑「這個工作適合我嗎？」

余宗學表示，專利師有幾項應具備的特質，吸收能力好、邏輯清晰，才能在最短時間消化產業新知，若要從事與客戶接觸的顧問，溝通表達是很重要的能力，若要走靜態的工程師，則文字能力要好、邏輯清晰，才能清楚地把無形或有形的專利細節化為文字。

他也建議，若有心想投入專利領域，卻又不知道自己適不適合，不妨先在臉書加入專利、智慧財產權相關社團，看看大家關注的議題是什麼，並查詢美國專利訴訟的相關文章，「看你覺得這些很酷，還是很無聊」。（編輯：林淑媛）1080518