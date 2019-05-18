電子業接班模式 聚焦企業特性毛利率

（中央社記者鍾榮峰台北18日電）鴻海新任董事候選名單引發電子廠商接班話題。整體觀察，接班者需有服眾特質，符合企業布局趨勢，毛利率可成為採取管理或是技術接班模式的參考。

鴻海新任董事候選名單日前出爐，對於接班人選，鴻海董事長郭台銘指出，目前美中貿易戰等全球經濟不確定因素多，現在「分權分立」放手交棒給主要次集團的負責人，藉此接受歷練，時機相對佳。

鴻海將於6月21日舉行股東會全面改選董事，預估最快當日將舉行新任董事會選出董事長。

光學鏡頭廠大立光於6月12日也將舉行股東會改選董事，媒體日前報導，大立光董事會結構將有變動，董事席次（不含獨董）由7席縮減至5席，創辦人林氏家族主導的茂鈺紀念股份有限公司將取得3席董事，躍升為單一最大法人股東。

台灣主要電子大廠逐步啟動接班布局，近期最為人熟知的案例，就是台積電創辦人張忠謀去年6月5日退休，由總經理暨共同執行長劉德音接任董事長，另一總經理暨共同執行長魏哲家擔任總裁及副董事長，開啟台積電後張忠謀時代。

此外，電腦品牌廠華碩去年4月董事會決議由施崇棠續任董事長，策略長徐世昌接任副董事長，原任副董事長的曾鏘聲續任集團總裁，代表3年前啟動的接班計畫延後。

另外，電腦品牌廠宏碁接班布局也備受關注，創辦人施振榮先前表示，施家第二代將來成為大股東，能幫助企業穩住長期發展，能夠勝任董事的工作最重要。目前陳俊聖持續擔任宏碁董事長暨執行長。

觀察外部產業競爭態勢對電子廠商接班影響，華南永昌投顧董事長儲祥生分析，目前台灣大部分電子硬體企業面臨製造瓶頸問題，產業競爭激烈，對外接班繼任者也面對產業轉型的逆風，對內有威望不足以服眾的難題，因此電子產業接班態勢格外艱辛。

不過，他也指出，相較之下，晶圓代工龍頭台積電在先進製程上保持領先競爭對手韓國三星（Samsung），此外，大立光在光學鏡頭技術仍有優勢，無畏產業競爭，因此接班梯隊問題不大。

在接班模式上，不具名金融圈人士指出，企業營運委交給專業經理人、大股東純粹扮演監督角色，相關模式或可參考，他建議，毛利率10%以下的電子廠商可採取側重管理的接班模式，毛利率20%以上的電子廠商則可委由技術背景的專業經理人接棒。

第一金投顧董事長陳奕光表示，對於大型集團來說，「傳賢不傳子」接班布局模式相對正向，委由專業經理人管理，對於企業營運是正面的規劃。

兆豐國際投顧協理黃國偉以蘋果創辦人之一賈伯斯（Steve Jobs）交棒庫克（Tim Cook）為例指出，蘋果營運也未受明顯影響，之後蘋果股價還一度創歷史新高，建議台灣企業可思考將所有權和經營權分治的接班布局。

陳奕光指出，電子廠商布局接班，需考量企業本身的營運特質，例如台積電接班團隊以技術背景為主，符合台積電先進製程進展；鴻海接班以管理核心為主，因應集團多元化新興技術發展趨勢。（編輯：楊玫寧）1080518