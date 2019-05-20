貿易戰加劇 法人：台股修正轉趨激烈

（中央社記者吳家豪台北20日電）美國和中國間的貿易和科技緊張對峙升溫，影響市場信心，美股上週五收黑；法人表示，貿易戰衝突加劇，外資心態轉空，台股指數漲多拉回修正轉趨激烈，近期難脫偏弱整理格局。

市場憂慮美中貿易戰加劇，美股18日收跌。道瓊工業指數終場下跌98.68點，或0.38%，收在25764點；標準普爾500指數下跌16.79點，或0.58%，收2859.53點；以科技股為主的那斯達克指數下跌81.760點，或1.04%，收在7816.285點。

受美國制裁華為風暴波及，股王大立光率電子股領跌，台股加權指數17日收盤跌破10400點關卡，收在10384.11點，下跌90.50點，跌幅0.86%，成交值新台幣1309.67億元。自營商賣超18.75億元，投信賣超5.23億元，外資及陸資賣超102.55億元；三大法人合計賣超新台幣126.53億元。

美國總統川普政府16日將華為和70家附屬事業列入貿易黑名單，禁止華為在未經政府許可下，向美國企業採購零組件和技術，市場續聚焦華為概念股表現。外資法人報告點名華為供應鏈主要台廠包括台積電、大立光、聯發科、日月光投控、鴻海集團、精測、欣興電子、景碩、聯亞、晶技等。

晶圓代工廠台積電表示，內部建立一套完整系統，經初步評估後，應可符合出口管制規範，決定不改變對華為的出貨計畫，將繼續出貨華為；不過，後續仍將持續觀察與評估。

路透社報導，Google已停止跟華為公司的部分合作業務，其中涉及軟硬體產品和技術服務的轉移，華為新一代Android手機將無法使用Google Play、Gmail等程式。

法人表示，受到美中貿易戰衝突再次擴大的影響，外資心態轉空，且報稅季節籌碼面展望保守，加上週、日指標同步弱勢修正，月線、年線失守，指數漲多拉回修正轉趨激烈，因指標、線型型態轉弱，近期難脫偏弱整理格局。（編輯：鄭雪文）1080520