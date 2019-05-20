裕隆資產等多重題材加持 股價創近一年新高

（中央社記者韓婷婷台北20日電）裕隆旗下擁有雄厚資產，近來獲資產概念、低價高淨值、子公司減資等多重題材加持，今天股價持續強勢上漲，早盤以23.05元創下近一年來新高價。

美中貿易戰升溫，資金轉向傳產或資產股避險，裕隆汽車股價近來強勢爆量上漲，今天盤中攻上23.05元，創下2018年6月以來新高，突破裕隆大家長嚴凱泰去世後的波段高點。

裕隆集團今年動作頻頻，目前每股淨值46.6元，透過梳理各企業交叉持股策略，及旗下元文投資與翔韋投資吸收合併，處分台元紡織、台文針織等紡織事業持股，第2季底前將有115.5億元現金入帳，估算每股盈餘貢獻達1.66元。

針對外界關注的新店裕隆城開發案，商業區樓地板面積約6萬6000坪，樓層規劃B5至40樓，B1至7樓為商場，B2至B5為停車場；8至40樓為住宅；商業區已於2017年第2季動工，目前連續壁工程及基樁工程已完工，規劃在2020年第3季公開銷售，預計在2023年第2季取得使用執照，2024年第1季開始營運。

新店裕隆城住宅區開發時程部分，住宅區的樓地板面積約4萬6000坪，樓層規劃B5至46樓，住宅區B1至B5為停車場，1至46樓為住宅，預計2019年下半年取得建築執照。

裕隆土地資產除了新店裕隆城外，還有三義廠、竹北廠、中壢廠和彰化廠。

裕隆集團旗下5大上市公司將舉辦第1季法說會，裕隆、裕日車、中華車於21日召開，裕融、江申於22日舉行。由於這是裕隆集團執行長嚴陳莉蓮接棒以來的首場大型聯合法說會，加上近期集團股價表現搶眼，受到外界關注。（編輯：楊玫寧）1080520