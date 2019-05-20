印度總理莫迪可望連任 股市創歷史新高

（中央社新德里20日綜合外電報導）印度馬拉松大選結束後公布的出口民調顯示，對企業友善的民族主義派總理莫迪可望連任，激勵股匯市今天雙雙上漲，股市更創下歷史新高。

在野政黨雖然仍不願承認敗選，而且還得再等待3天才會開始正式開票，多數媒體的出口民調結果顯示，在舉行這場世界規模最大的選舉後，莫迪（Narendra Modi）的印度人民黨（BJP）和友黨將取得足夠議席以組成新政府。

這場大選分7個回合，共花費6週時間，到昨天才結束。選舉委員會表示，9億合格選民中有65%參加投票。

選舉結果浮現後，印度股匯雙漲，孟買證券交易所Sensex指數締造3.75%的歷來最大單日漲幅，收在39352點，創下歷史新高。印度盧比兌美元匯價也勁揚，由17日收盤時的70.22盧比兌1美元漲到69.63盧比。

印度是世界成長最快的主要經濟體之一，交易商認為，莫迪在選舉中占上風是國家將可維持穩定的重要跡象，終結了政治不確定的局面。

大部分民調結果推估印度人民黨會減少一些席次，但仍足以組成政府。人民黨在2014年上次大選大勝，拿下國會下議院543席中的282席，加上友黨將共掌控336席。民調推估人民黨與友黨這次共可拿到282至313席。（譯者：林治平）1080520