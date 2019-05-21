裕日車今年銷售目標4萬輛 估年增14%

（中央社記者韓婷婷台北21日電）裕日車總經理李振成表示，今年兩岸車市看起來與去年約持平，今年含INFINITI整體銷售目標為4萬輛，年增約14%，市占目標9.2%；另外將增加廣州風神持股，預計對EPS貢獻將增加1元。

裕日車今天舉行法人說明會，李振成表示，在美中貿易戰延燒、兩岸關係走向不明，以及民間消費意願疲弱的情況下，行政院主計總處預估2019年台灣經濟成長率為2.27%。今年年前4月台灣車市較去年同期衰退12.9%，預估全年車市總量為42萬台(不含重車)。

李振成預估，今年可望受到大陸台商回流帶動車市需求，不過今年是選舉年，不確定性下消費者將轉趨保守，一正一負的力量互抵後，整體持平看待，前4月銷售雖然下滑，但預估下半年在包NISSAN LEAF、ALTIMA新車即將上市推動下，銷售將急起直追趕進度，其中大陸車市相對樂觀一點。

裕日車今年也將調整大陸間接轉投資公司股權，李振成表示，原透過義華間接轉投資大陸5家公司。考量各家公司業務量縮減、營運項目重疊及未來發展等因素，決議將風神汽車、聯友科技以及舊車置換股權予以全數處分，並將所得價款(人民幣2.72億元)轉增資廣州風神。

股權調整後，對廣州風神持股將從40%增加至42.69%，並保留風神襄陽股份，原有5家轉投資公司變為2家。因公司轉投資事業收益主要來源為廣州風神，故擴大對廣州風神持股，對裕日業外收益可望有正向貢獻。

李振成指出，2018年廣州風神維持滿載生產，今年看起來也可以滿載，在代工費沒有變動下，預估跟去年持平，不過透過股權調整，預計從第3季開始認列，增加2.69%股權，今年回饋到裕日車整體獲利會增加，初估EPS貢獻度可增加1元。（編輯：林沂鋒）1080521