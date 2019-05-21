北市熱門5大中古社區4個是國宅 CP值當道

（中央社記者韋樞台北21日電）房仲根據實價登錄盤點雙北市前5大5年以上中古社區大樓，結果發現，台北市前5名社區中有4個是國宅。房仲表示，中古社區公設比低，室內坪數大、房價相對低，適合注重CP值的買家。

永慶房產集團根據實價登錄資料，盤點雙北市2018年1月至今年3月屋齡5年以上的中古社區大樓交易量，其中台北市以中山區「大直美堤花園」最熱門，交易量高達41戶居冠；新北市則以交易89戶的新莊區「東村A ONE」最多。

台北市交易前5大5年以上屋齡中古社區包括中山區大直美堤花園、內湖區麥帥新城、文山區觀星台北（非國宅）、大安區大安國宅、萬華區青年新城；新北市前5大中古社區為新莊區東村A ONE、新店區達觀鎮、新店區美河市、板橋區新巨蛋、汐止區摩天薪樂園。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，中古社區公設比較新成屋低，相同坪數下，室內空間相對多，且房價大多比新成屋低廉，經濟實惠，適合注重CP值的購屋人為參考。

謝志傑指出，雙北市成交前5大熱門中古社區附近生活機能和交通均相當完善便利，購屋人購買中古社區前不妨參考交易熱門的社區，並在周邊尋找相仿的建案或社區，選擇生活及交通機能較成熟的區位，若欲選發展潛力較大的地區，再進一步觀察未來發展及價格是否合理，並多利用房仲網提供的資訊，挑選最適合自己的房屋。（編輯：林沂鋒）1080521