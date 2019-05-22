台酒與工會簽訂團體協約 提高補休標準

（中央社記者吳佳蓉台北22日電）歷經22年折衝談判，台灣菸酒公司今天與台酒工會聯合會簽訂團體協約，提高補休標準等待遇；雙方下一步將朝調薪制度與公務人員脫鉤、建立新績效指標的方向前進。

台酒董事長丁彥哲說，過去22年來，勞資雙方不斷就團體協約進行協商，終於在今日簽署，讓員工的勞動條件能受到協約保障。簽署條約共49條，例如員工離職，公司將主動於3日內提供離職證明，假日加班若選擇換補休，計算方式也將優於勞基法的「一比一換休」公式。

台酒工會全國聯合會理事長謝浩忠指出，感謝財政部釋出善意及效率，讓團體協約能順利通過及簽署。協約簽訂只是個開始，希望未來能進一步就退休互助金制度、評價人員及職員薪點一致化等議題，共同進行檢討。

另一方面，謝浩忠說，包括中鋼、台船等國營事業，若績效表現好，都會加薪分享給員工，但台酒薪資結構卻受限須與公務人員一致，希望能儘速脫鉤。對此，財政部已釋出善意，同意薪資脫鉤，之後工會、公司將就新的調薪指標展開協商。

謝浩忠表示，現行財政部規定，台酒當年度稅前盈餘要比前一年成長10%，才能加發1.2個月績效獎金，但菸酒產業競爭激烈，還有國家政策任務，加上米酒就是負毛利的產品，他希望能夠降低對稅前盈餘門檻的要求。（編輯：林淑媛）1080522