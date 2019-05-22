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鮮食品效期前7小時打7折 超商：有助增加銷售

最新更新：2019/05/22 16:37

（中央社記者蔡芃敏台北22日電）超商業者推出時間定價系統，鮮食效期前7小時自動折扣7折。業者表示，歷經一年研究、測試，平均可增加潛在報廢食品1成至4成銷售機會，消費者也享受折價小確幸。

超商鮮食五花八門，鮮食不僅方便，也因業者優化食材、製程，提升消費者對鮮食的接受程度。不過，鮮食有效期限短，只要過期就得報廢，造成食物浪費。

為了改善食物浪費問題，超商業者推出改善方案，從鮮食商品溫層移轉、大數據訂購、擴大商品自動變價三面向改善。

全家說明，鮮食商品溫層部分，將透過冷藏、冷凍保存技術，及改善鮮食包材，進而延長保鮮期限。另外，全家也改採大數據訂購，系統會納入保存期限、天氣、商圈等因素，提供店長更精準的訂購數量建議，進一步降低報廢成本及環境負擔。

全家便利商店商品本部本部長黃君毅表示，全家首創省「食」黑科技，以時控條碼為基礎，進一步開發時間定價系統，鮮食商品效期前7小時即自動折扣變價。歷經一年研究、測試和不斷調整，現在已有10家鮮食合作廠商響應，涵蓋鮮食商品近200項。

黃君毅說，只要貼有友善時光貼紙的商品，即可享7折優惠價，平均可增加潛在報廢食品10%至40%銷售機會，消費者亦享友善優惠價小確幸。

全家數據顯示，有高達8成消費者認同活動理念與機制，3成消費者固定回購。

統一超商則採取不同策略，統一超商指出，從源頭開始把關，透過精準訂貨，減少食物浪費。

統一超商觀察下午5點後到深夜12點晚餐、宵夜時段的消費者，晚餐正餐與熟菜的併買率較高，看準消費需求，推出「夜間食堂」優惠，消費者於晚餐時段購買指定品項，享有折扣。（編輯：張均懋）1080522

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