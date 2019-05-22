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微軟攜手故宮精品 2019年Surface業績估增兩位數

最新更新：2019/05/22 20:31
微軟22日宣布攜手故宮精品，共同推出限量聯名筆電套裝「新文房四寶」。圖左至右為台灣微軟總經理孫基康、國立故宮博物院副院長黃永泰。中央社記者吳家豪攝　108年5月22日
微軟22日宣布攜手故宮精品，共同推出限量聯名筆電套裝「新文房四寶」。圖左至右為台灣微軟總經理孫基康、國立故宮博物院副院長黃永泰。中央社記者吳家豪攝　108年5月22日

（中央社記者吳家豪台北22日電）微軟今天宣布攜手故宮精品，共同推出聯名筆電套裝「新文房四寶」，並看好今年Surface裝置在台業績可望成長兩位數百分比（10%以上）。

微軟Surface裝置自6年前在台開賣以來，不斷更新產品線，今天推出的聯名筆電套裝「新文房四寶」包含Surface Pro 6本機、實體鍵盤保護蓋、Surface Arc Mouse滑鼠和Surface手寫筆，搭配王羲之的墨寶「快雪時晴帖」作為產品包裝，結合科技與古典美學。

微軟指出，限量1000組的Surface Pro 6故宮聯名精品款即日起開始預購，並於6月1日正式開賣。

台灣微軟總經理孫基康表示，這次很高興能與國立故宮博物院故宮精品合作，共同推出別具文化特色的限量聯名款，相信藉由傳統文化與創新科技的跨界合作，能夠帶給消費者更與眾不同的產品體驗。

國立故宮博物院政務副院長黃永泰說，此次與微軟Surface Pro 6合作，結合乾隆皇帝珍藏的「快雪時晴帖」，並融合緞面錦盒以及多寶匣等故宮收藏的設計理念，巧妙將文物顯現於包裝，也期望讓3C產品愛好者及商務人士族群，在使用筆電時能欣賞王羲之的墨寶，再次認識故宮，甚至進一步親自造訪。

台灣微軟資深Surface產品協理張家豪指出，一直以來微軟希望消費者能藉由Surface家族完整且涵蓋不同使用情境的產品，以及不斷推陳出新的規格和效能，獲得便利的使用體驗。這次在科技與文化的結合之下，他看好今年Surface產品在台業績將年增兩位數百分比。（編輯：趙蔚蘭）1080522

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