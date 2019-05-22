中華電台灣大不賣華為新機 其他業者態度未明

Google未來恐停止供應華為安卓作業系統更新和軟體，中華電、台灣大明確指出將停止銷售華為新機。圖為已在台上市的華為手機P30 Pro。（圖取自華為網頁consumer.huawei.com）

（中央社記者江明晏台北22日電）Google未來恐停止供應華為安卓（Android）作業系統更新和軟體，中華電、台灣大明確指出將停止銷售華為新機，但其他電信業者則表示會持續銷售架上華為手機，沒把話說死。

中美貿易戰延燒，美方禁止華為技術公司與美國企業往來禁令，Google跟進，將停止供應華為安卓（Android）作業系統更新和熱門軟體，往後購買華為新手機的用戶恐無法再使用Gmail、YouTube與Chrome等服務。

不過，美國商務部20日宣布臨時通用許可證，將此禁令暫時放寬管制90天，已宣布停止與華為部分業務合作的Google表示，接下來90天內將繼續為現有華為裝置提供軟體更新及安全修補程式。

中華電對中央社記者表示，因為Google未來可能不支援相關服務，中華電往後不會再進貨華為的新手機，直到架上舊款手機賣完為止；但如果相關問題解決後，才再來考慮。

至於其他電信商的動態，台灣大哥大指出，因為華為新機不支援Google相關服務，會停止銷售華為新機型。其次在國家安全層次，則敦請政府能盡速就哪款手機有國安疑慮明確指示。

遠傳表示，依消費者需求，將繼續販售已在架上的華為現有機種。

亞太電信表示，已在架上銷售的華為手機，目前仍持續銷售，但新品部分，將依照原廠規劃再另行公告。現行架上機種有華為P30 Pro、Y7 Pro 2019、T3 10。

台灣之星也回應，目前華為架上銷售機種銷售中。

NCC與行政院消保處先前也表示相當關注未來要如何保障消費者權益。

手機王網站總編輯張利安則說明，Google已表示對華為既有產品的更新會持續，即使未來情況有變，消費者還是可以透過Web版使用Google服務，但使用體驗可能不如APP。未來如果Google推出新版Android作業系統，華為產品可能不會列入第一波優先更新名單。（編輯：蘇志宗）1080522