金價仍在打底 專家：下半年上看1400美元

（中央社記者吳佳蓉台北22日電）展望金價走勢，有「黃金王子」封號的台灣銀行貴金屬部副理楊天立表示，目前避險資金湧向美元、美股，黃金資金動能相對不足，金價處於低檔，預計下半年才會往每盎司1400美元目標區間測試。

台灣銀行今天舉辦東京2020奧運第一系列紀念金、銀幣申購電腦公開抽籤活動，楊天立出席活動受訪時表示，受美中貿易戰影響，目前市場避險氛圍高漲，但資金並未流向黃金，市場目光焦點還是放在美元、美股，影響金價從今年2月高點1346美元拉回，至今持續回檔。

楊天立指出，黃金市場目前資金動能相當不足，投機者資金主要放在風險性資產，避險者也只在金價來到低檔時少量承接；雖然有實質需求買盤，但目前處於淡季，對金價能提供的支撐力道有限。預估這波金價底部目標價在1250美元至1270美元間，大概第2季至第3季底部就會形成。

楊天立認為，美國引發的貿易戰、金融風險、地緣不確定性，會使下半年市場風險因素持續升高，加上擔憂可能有貨幣戰發生，黃金將成為最好的避險商品；看好下半年金價上漲目標，第一波可能上漲至1350美元至1366美元，若能突破，可能上至1400美元以上區間；但金價想明顯上衝，可能得等到明年。

建議想投資黃金的民眾，可以1280美元作為參考點，落在這個價位以下就可分批買進；手中已有黃金部位的投資人，可看要做長還是做短，鎖定1350美元至1366美元、以及1400美元以上兩個獲利區間出場。

另一方面，楊天立說，美中貿易戰將是一場持久戰，觀察從去年底開始，中國已開始增加黃金儲備，並在沈寂一年後再度公布黃金儲備數據，可視為一種貨幣上的表態。（編輯：趙蔚蘭）1080522