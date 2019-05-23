傳轉單深超 群創為護股價發聲明喊冤

（中央社記者邱柏勝、潘智義台北23日電）有媒體報導，鴻海集團董事長郭台銘與中國深圳市合資成立中國深超光電，並將旗下面板廠群創的華為訂單轉給深超。金管會證期局表示，日前已接獲檢舉，正請證交所了解中。

群創今天也發布5大聲明，強調絕無將訂單、技術移轉至中國聲明外，並呼籲股東不要因為失衡的股價秩序恐慌焦慮，也表明若特定媒體及政治人物持續炒作不實消息，將並追訴相關人士法律責任。

日前有媒體報導，郭台銘與深圳市合資深超光電，並指示鴻海集團旗下面板廠群創，將華為訂單轉給深超光電統包，被外界質疑圖利，對此郭台銘澄清，他絕對沒有跟深圳市政府合資深超，個人也沒有深超持股。

金融監督管理委員會證期局副局長蔡麗玲今天表示，媒體報導前金管會已接獲檢舉，第一時間已要求鴻海與群創發布重訊，針對問題逐一說明。另外金管會也已請證交所檢視鴻海與群創的回應是否具有合理性，目前證交所正在了解中。

媒體提問，證期局是否有必要向中國監理單位了解相關資訊？且兩岸證券監理合作互訪機制目前停擺中，是否會導致追查困難？

對此蔡麗玲表示，兩岸證券監理機關在合作備忘錄（MOU）下，日常工作層面的交流仍有運作，未因此停擺。但若需要向對方調資料，仍須有合理性懷疑，金管會將等證交所回報後，再視情況決定是否發函中國證監會，要求提供相關資料。

群創今天也發布由董事長洪進揚具名「致35萬股東」報告書，表示近日由於媒體不實報導，與部分政治人物別有目的的扭曲言論，造成群創光電股價不理性大跌，股東權益受損。

他說，群創絕無移轉訂單至其他面板廠，更沒有將車用業務轉移到中國大陸面板廠。公司基於市場狀況及客戶需求，以公司的營收、獲利及股東權益，作為評估一切商業選項的最重要因素，經營團隊獨立做成公司經營策略，絕無媒體報導所述掏空或背信情事。

他強調，基於與特定客戶、供應商間交易關係所需，就交易產品所涉及規格進行討論及意見交換，是科技產業慣例，絕非技術外流。

洪進揚表示，群創在光電醫療用、航太航海及工控等面板產品都是全球第一，面板供應鏈是台灣的驕傲與重要戰略資產，懇請35萬支持群創光電的股東對公司有信心，公司經營團隊矢言在3年內讓群創光電更大、更穩定。

最後，洪進揚表示，為維護群創光電全體股東及員工權益，若特定媒體及政治人物持續炒作不實消息，將立即敦請相關主管機關進行調查該行為是否涉及證券交易法操縱股價等不法情形，並追訴相關人士法律責任。（編輯：林孟汝）1080523