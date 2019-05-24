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美中貿易戰衝擊全球 巴西卻從中獲利

最新更新：2019/05/24 10:56

（中央社記者唐雅陵聖保羅23日專電）美中貿易戰恐造成全球經濟放緩，但從短期來看，一些國家卻從美中爭端中獲利。2018年貿易戰開打，巴西對中國出口相較於2017年成長了35%，為巴西帶來300億美元貿易順差。

也因此，巴西近來一改批評中國的態度，試圖拉近與中國的貿易關係。巴西副總統莫勞（Hamilton Mourao）19日起訪問中國6天，就會見中國國家副主席王岐山、企業界與銀行界代表，討論中國對巴西投資和擴大巴西銷售商品範圍的可能性。

根據巴西全國工業總會（CNI）一項調查，目前受益於美中貿易糾紛的巴西產業是農業；巴西與美國的貿易也有所增加，但還不清楚是否受貿易戰影響。

全球政治風險諮詢組織歐亞集團（Eurasia Group）拉丁美洲部門主管、風險評估家賈曼（Christopher Garman）指出，從短期來看，美中貿易戰對巴西有利，但效應有限。

5月10日，美國對價值2000億美元中國產品的進口關稅從10%上升到25%，包括穀物、化學品、燃料和建築材料。中國採取報復措施，對美國農產品和機械徵收同樣的進口關稅。

中國對美國加徵關稅影響最大的是農產品，主要是大豆、杏仁、蘋果、柳丁和肉類，為取代這些變得更加昂貴的商品，中國轉向其他肉類、水果和穀物供應國採購；巴西作為僅次於美國和歐洲聯盟的第3大農產品生產國，自然取代美國。

巴西製造業也可能因美中貿易戰受影響。一方面，巴西可以利用中國製造的產品變得更貴的機會，努力擴大對美國銷售機械和汽車零配件。

不過，中國也可能嘗試將未能銷美的產品推給巴西，這會造成巴西製成品生產面臨中國產品的競爭。

美中貿易戰最可怕的後果是全球經濟放緩，非洲、東南亞和拉丁美洲的發展中國家將是受經濟影響風險最高的國家。

牛津大學經濟政策與發展教授桑傑士安可契（Diego Sanchez-Ancochea）指出，如果貿易戰使全球經濟無法升溫，食品、金屬和原油等初級產品價格可能下跌。

2018年，這些產品占巴西出口的49%，一旦價格下跌，將為國家經濟帶來嚴重後果。

賈曼指出，中國和美國在巴西經濟中都有至關重要的作用，所以在這場爭端中偏袒任何一方，都不是明智的選擇。

目前，雖然巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）強烈靠攏川普政府，且不久前還嚴厲批評中國，指控中國企圖「買下巴西」，但最近幾個月，波索納洛政府似乎在努力與兩國保持良好的關係。

賈曼指出，無論波索納洛對選民使用什麼民粹主義言論，經濟現實是巴西需要中國及其經濟投資，「繼續進行反中國的姿態是愚蠢的行為，最好的策略是採中庸之道，與中美兩國保持經濟聯盟」。（編輯：林憬屏）1080524

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