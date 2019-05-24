五加二產業人才需求湧現 國發會：年增約3萬

（中央社記者潘姿羽台北24日電）國發會今天發布「108-110年重點產業人才供需調查及推估」，指出未來3年，五加二創新產業新增人才需求平均每年合計約達3萬人，其中又以亞洲．矽谷約1萬2000人最多。

國發會表示，觀察未來3年五加二產業平均每年新增人才需求，在景氣持平的假設下，亞洲．矽谷計約1萬2000人，智慧機械產業9000人，生醫產業約3000人，至於國防、新農業、人工智慧應用服務、循環經濟、綠能科技產業等，每年新增需求也都超過1000人。

對於產業可能面臨欠缺人才的問題，國發會彙整五加二產業在欠缺人才的主要職類及原因，發現所缺人才以「科學及工程專業人員」居多，占31.2%，其次為「資訊及通訊專業人員」，占22.8%。

至於人才欠缺的主要原因，以人才供給不足的比例最高，占34.4%，其次為在職人員技能不符，占22.8%。

國發會也調查欠缺人才的學歷、年資及專業背景需求，發現有超過9成職缺要求具備至少大專以上學歷，且過半數要求至少2年以上的工作經驗；專業背景則以工程及工程業及資訊通訊科技等學門為主。

調查也顯示，產業確實面臨人才招募困難，具招募困難的職類主要為工業及生產工程師，占14.7%，軟體開發及程式設計師居次，占9.3%；至於海外攬才，則以軟體開發及程式設計師需求最大，占17.5%。（編輯：林興盟）1080524