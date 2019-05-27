亞洲矽谷再推創業英雄營 助青年自我升級

（中央社記者潘姿羽台北27日電）亞洲．矽谷計畫執行中心今天宣布率領9位學員前進美國矽谷，接受10週創業課程培訓；國發會主委陳美伶致詞時表示，期許學員課程結束後，都能成為台灣連結美國矽谷的創業種子。

亞洲．矽谷計畫執行中心今天舉辦「創業英雄營夏季班行前記者會」，宣布將帶領9位對創業有興趣、有想法或是創業中的青年前往美國美國矽谷創業學校（Draper University），接受10週創業課程培訓。

亞矽執行中心技術長吳聰慶表示，這些創業家不只去矽谷創業學校上課受訓，還能與當地豐沛的創投資源和人脈對接，除了深化與矽谷連結，課程結束後，學員也可以在當地爭取投資機會，直接創業。

陳美伶說，希望台灣能夠學習矽谷蓬勃的創新風氣和創業模式，打造屬於台灣自己的創新創業生態系，進而培養出台灣的獨角獸企業。

陳美伶分享先前與去年參與創業英雄營的學員談話後受到的啟發，一是失敗並不可怕，若年輕人勇於從失敗中學習，失敗等同於下次的成功；二是思考邏輯要跳脫框架，不要被既有體制、觀念給禁錮思考模式；第三，東方人因長期的教育、社會環境，比較不擅表達，但「說故事的能力」是年輕人都應具備的能力，才能說服他人、讓人產生信賴感。

第一屆學員神經元科技執行長楊鈞程在記者會中分享自己的學習經驗，創業英雄營的受訓期間，他除了與業界專家、創投人士接洽交流，也認識全球玉山科技協會理事長，可以媒合相關創業資源，以及哈佛旗下醫院急診科及保險公司負責人，對於公司即將進行的臨床試驗合作，是很大的收穫。

即將前往美國的創業英雄營夏季班錄取學員、奇異果新能源執行長黃偉哲表示，期待能在創業英雄營中，分享自身的創業經驗，並得到矽谷投資人的青睞，為明年正式進攻美國市場做布局。（編輯：郭萍英）1080527