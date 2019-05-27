殷琪重視接棒規劃 介紹欣陸新經營團隊

（中央社記者韋樞台北27日電）欣陸投控董事長殷琪今天表示，她非常重視欣陸投控接棒，去年董事會通過延攬2位執行長，只要他們的經營方向正確，她和董事會一定會支持。

殷琪指出，董事會和她個人重視接棒規劃，近年來花了不少時間尋找專業經理人，希望有最合適的人才，去年董事會決定延攬兩位新執行長。包括張方欣擔任欣陸投控執行長，以及Simon Buttery擔任大陸工程執行長。

殷琪說，張方欣有24年在財務和投資的經歷，曾在不同國籍的公司工作過，先前曾擔任欣陸投控的財務長，與她共事不到1年內，她認為張方欣的整合能力和執行能力很強，帶領團隊的方式也非常好，所以在8到9個月的默契下，認為張方欣得以勝任執行長，帶領欣陸投控做更大更廣的工作。

殷琪說，Simon Buttery今年1月7日正式上任，他在營造界有35年經歷，累積非常扎實的管理能力，有跨國管理的經驗，在英國、中東、北非、美國工作過。Buttery在確定來台灣工作前，很用心地先花時間熟悉台灣，去年8月全家搬到台灣來。

殷琪回答記者提問有關大陸工程和大陸建設分別處分高鐵公司的股票只是財務性投資，在適當股價時就會處分；她不諱言，她曾擔任高鐵公司董事長5年，一定會對高鐵有感情，現在的董事長江耀宗做得很好，但股票是可以隨時買賣的，不必帶有情緒。

至於對旗下各事業體的新規劃，殷琪強調，營建業中的建設和營造在本質上是不一樣的，對張方欣來說，只要適當的做好投資組合管理；對工程、建設和欣達環工來說，她要求達到專業經理人制度，由他們各自提出正確的經營方向，董事長和董事會支持就可以好好執行。

至於政府提倡的新南向計畫，大陸工程旗下有工程在香港、印度等地進行。殷琪強調，大陸工程很早就前進印度，目前在印度還有齋浦爾(Jaipur)捷運工程今年可完工，另有一些印度的工程正在當地申請仲裁之中，由於印度工程執行不易，未來除非有好的機會，否則不會再去承攬印度的工程，至於其他國家未曾投資過，她不便評論。

外傳殷琪打算買信義計畫區自家興建豪宅「琢白」。殷琪強調，大陸建設會將最好產品留給客戶，大陸建設把建築變成「作品」，確實花了很多力量和時間在塑造作品，「琢白」是非常質優的作品，理應留給客戶，它雖然比預期中銷售略慢一點，但最近房地產市場有一些起色，她仍對琢白非常有信心。（編輯：黃國倫）1080527