歐盟設底線 堅拒美對進口車實施配額

（中央社布魯塞爾27日綜合外電報導）歐盟正與美國展開貿易協商，歐盟各國畫下紅線，堅決反對美國對歐盟輸美汽車與零件實施配額。

歐盟成員國的貿易首長們今天反駁美國總統川普本月稍早所提對歐盟輸美汽車實施配額的構想。川普當時聲稱進口汽車對美國國家安全構成威脅。

川普5月17日宣布將歐盟、日本等地的進口車輛和零組件加徵關稅措施延後180天，但說「國內競爭條件必須通過減少進口來改善」川普指示美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）就此與歐盟和日本展開談判。

● 歐洲車若加徵25%關稅 定價將大漲

瑞典貿易部長林德（Ann Linde）在布魯塞爾告訴媒體：「我們對此百分之百反對」；其他歐盟成員國貿易首長和歐盟主管貿易事務的執行委員馬姆斯壯（Cecilia Malmstrom）也表認同，稱歐盟全體成員決心捍衛世貿組織規則。

美國對歐洲進口車與零組件加徵關稅，將使跨大西洋的美歐貿易摩擦急遽升溫，主要是歐洲銷美汽車類產品總值是銷美鋼鋁的10倍；美國去年已對包括歐盟在內多個國家地區的銷美鋼、鋁分別加徵25%與10%關稅。

根據歐盟執委會評估，若美國對歐洲進口車加徵25%關稅，將使歐洲進口車定價大增1萬歐元（約新台幣35萬）。

路透社報導，歐洲聯盟主管貿易事務首長今天表示，有望避免美國對汽車課徵懲罰性關稅的歐美對話出現些許進展，但美國必須決定是否要與歐盟就廣泛取消進口關稅展開談判。

歐盟各國上月確認就兩方面與美國正式展開貿易談判：一是削減工業貨品關稅；另一是讓企業更容易證明他們的產品符合歐盟或美國市場標準。

● 產品相互認證機制有進展

歐盟主管貿易事務的執行委員馬姆斯壯表示，雙方在後者有所進展，在合格評定以及討論監管合作潛力等方面也正面訊息，可能避免歐盟和美國的檢測需求。

然而，她承認雙方在削減關稅上有歧見，美方希望將農產品列入，歐盟則一致反對。

馬姆斯壯說：「現在輪到美國就展開協商做出回應。」

歐盟各國貿易部長今天也討論到另一個導致與美國關係緊張的議題，那就是美國阻擋世界貿易組織（WTO）受理上訴機構的人事任命。這個機構裁決世貿組織成員間的爭端。

上訴機構僅剩3名成員，其中2人今年底離職後，這個機構將停止運作。根據規定，任何申訴案都須有3名成員審理。（譯者：徐睿承、陳亦偉/核稿：盧映孜）1080528