IMD世界競爭力排名進步 國發會：施政方向正確

（中央社記者潘姿羽台北29日電）瑞士洛桑管理學院公布2019世界競爭力報告，台灣表現進步1名、前進至第16名；國發會主委陳美伶表示，外資投資、國內投資都大增，尤其「政府效能」排名最佳，可見施政方向正確。

瑞士洛桑管理學院（IMD）評比有4大類項目，包括「經濟表現」、「政府效能」、「企業效能」及「基礎建設」；台灣在這4大項排名表現2升1降1持平，其中「企業效能」及「基礎建設」上升，由去年的第20名及22名，晉升到今年的第14名及第19名，「企業效能」前進6名；至於「經濟表現」排名則是由去年的第14名下降到今年的第15名。

今年台灣在4大類項目中，「政府效能」排名持平在第12名，但是表現最佳；國家發展委員會主任委員陳美伶表示，前行政院長賴清德任內2個施政重點「加速投資台灣」、「貫徹執行力」，政策效果已經在這一次評比顯見出來，外資投資、國內投資都大增，而且政府貫徹執行力，強化執行率，都讓政府效能表現傑出，可見施政方向正確。

進一步觀察「政府效能」大類的中項表現，國發會指出，「租稅政策」高居世界第5，反映台灣總稅收占GDP比率、個人所得稅有效稅率、消費稅率較他國相對低；「體制架構」排名進步3名至第19名，則因人均外匯準備名列前茅，且企業經理人肯定政府決策透明與彈性。

值得一提的是，「經濟表現」底下的中項「國際投資」進步13名至第28名，進步程度是所有中項最顯著，國發會說明，這部分反映的是台灣對外投資流量、外人來台直接投資流量排名均明顯回升的情況。

國發會表示，IMD世界競爭力排名是對國家經濟、社會體質的總體檢，也可作為政府擬訂政策的參考，將虛心看待評比結果，納入未來決策參考，持續提升台灣的整體競爭力。（編輯：林孟汝）1080529