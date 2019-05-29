華為禁制令影響 大立光遭外資降評下修目標價

（中央社記者吳家豪台北29日電）日系外資指出，若美國持續對華為公司實施禁制令，光學鏡頭廠大立光將從今年第3季起受到明顯影響，將投資評等從買進調降至中立，目標價從5500元大幅下修到4185元。

大立光股價今天跳空開低，盤中最低來到3580元、跌幅超過4.4%，成交量逾680張。

日系外資發布研究報告分析，若美國持續對華為實施貿易禁制令，將對大立光接下來6到9個月產生明顯影響；華為可能從6月開始對中低階智慧型手機砍單20%到30%，並盡力維持以中國和西歐市場為主的高階智慧型手機銷量，但也不排除華為可能在8月開始砍單高階機種或延後發表新機。

日系外資觀察大立光客戶組合，華為占營收約30%，蘋果占40%到45%，三星占5%，其他中國品牌包含OPPO、Vivo、小米可能分別占個位數百分比。這代表一旦華為砍單，大立光遭受的衝擊可能比同業更大，也難以藉由提升其他品牌的市占率來彌補損失。

此外，日系外資指出，華為過去率先採用6片式和7片式鏡頭、雙鏡頭及三鏡頭、潛望式鏡頭等新規格，在缺乏華為的競爭之下，手持裝置相機產業的規格升級趨勢可能放緩，可能對大立光不利。

考量大立光今年下半年到明年上半年獲利成長恐停滯，日系外資將大立光2019年、2020年每股盈餘預估值調降11%、16%至196.6元、232.5元，營業利益率分別下修1.3個百分點、1.5個百分點至57.9%、59.3%，投資評等從「買進」調降至「中立」，目標價從5500元下修到4185元。

國內投顧指出，蘋果與華為合計占大立光營收65%至70%，美國對華為的禁令及美國關稅提高，可能會影響今年下半年和2020年的智慧型手機需求；儘管大立光近期營收動能依然強勁，未來仍存在太多不確定因素。

投顧假設，在最糟糕的情況下，華為今年下半年海外市場的智慧型手機出貨量恐減少5000萬到7000萬支；由於華為的海外智慧型手機出貨量推估占大立光營收約10%，最糟可能會拖累大立光下半年營收30億元，因此將大立光今明年每股盈餘預估值調降6.6%、13.4%至199元、221元。（編輯：郭萍英）1080529