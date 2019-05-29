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尾盤拉上10300點 法人：台股醞釀反彈

最新更新：2019/05/29 14:21

（中央社記者吳家豪台北29日電）權值股大立光、台積電今天同步走弱，台股盤中跌破半年線，隨著鴻海翻紅，大盤跌勢收斂，尾盤67.32億元的成交量把指數拉回10300點；法人認為，多方開始強力防守，有機會反彈。

台股加權指數今天開盤不到5分鐘跌破半年線約10251點，最低來到10227.44點，蘋概股三王同步走低，大立光跌勢最重，大盤下跌最多達84.87點；隨著鴻海午盤翻紅，跌勢收斂，終場收在10301.78點，下跌10.53點，跌幅0.1%，成交值新台幣933.76億元。電子股跌0.13%，金融股跌0.09%。

權值股台積電開低走低，盤中下探227元，寫下波段新低，終場收在229.5元，跌0.43%；大立光遭日系外資調降評等至中立，目標價大砍千元至4185元，今天跳空開低，盤中下探3580元，終場收3615元，大跌3.47%；鴻海開低走高，收72.2元，上漲1.4%。

金融股漲跌互見，兆豐金漲0.99%，收30.55元；富邦金漲0.35%，收42.45元；中信金跌0.95%，收20.85元；國泰金跌0.12%，收40.3元。

國泰證期指出，台股加權指數已經具備跌深反彈條件，這波美中貿易戰的風暴重心大陸股市也於低檔出現反彈，加上目前半年線仍維持上揚，下檔支撐力道強，先前最弱勢的店頭市場也出現低檔轉強，代表多方已經出現強力防守，若國際未再出現大利空，盤勢有機會反彈，短線不宜在此過度殺低。（編輯：鄭雪文）1080529

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