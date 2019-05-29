悠遊卡電子支付被超越 柯文哲：6個月解決

（中央社記者劉建邦台北29日電）台北市長柯文哲今天出席議會總質詢，議員詢問如何解決悠遊卡目前獲利、市占率皆衰退，且電子支付市場也被一卡通超越的狀況。柯文哲說，悠遊卡電子支付市場在6個月解決。

台北市議會下午召開第13屆第1次定期大會市政總質詢，柯文哲與北市府各部會首長列席備詢。

中國國民黨市議員王鴻薇質詢時提到，柯文哲上一屆任內時，曾提到要讓悠遊卡公司獲利翻倍，但實際狀況是獲利未增，市占率也下滑，且推行電子支付更落後給一卡通公司。

王鴻薇說，一卡通公司的電子支付市占率從去年8月持續攀升，但悠遊卡卻逐年下滑，悠遊卡市場優勢已消失不見，電子票券也無法上線，一卡通則變成電子支付龍頭，雖然悠遊卡具有進入電子支付的優勢，卻因政策不明，導致悠遊卡落後一卡通。

柯文哲答詢時表示，悠遊卡是台北市的政策工具，目的不是獲利，重點應放在總體交易金額，悠遊卡市占率本來就是第一，但因隨著多元開放，才讓其他票證進入市場。至於電子支付市場部分，他指出，「在6個月時間就可殲滅所有敵軍」。

柯文哲說，悠遊卡目前市占率約73%，坦白講，要施行電子支付拖了一年，前董事長也換掉，是因悠遊卡不可能放棄原本獲利模式，雖然電子票證好賺，電子支付則是屬於不熟悉領域，但悠遊卡仍具有行政優勢，預估電子支付在第四季上線後，相關狀況就會改善。（編輯：李亨山）1080529