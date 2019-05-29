中油今年再拚2智慧綠能加油站 216座充換電站

（中央社記者蔡芃敏台北29日電）中油董事長歐嘉瑞表示，今年會再推出2座綠能加油站，中油也會在建置過程中思考扮演的角色。另外，為配合工業局政策，今年也將設置216座充換電站，明年總設置站數將達1000座。

中油石油探索館今天開幕，董事長歐嘉瑞、總經理李順欽、副總經理方振仁等人均出席活動。

今年3月4日接掌中油的歐嘉瑞受訪時指出，目前已經有2座示範性的智慧綠能加油站，今年會在東、西部各推出1座示範站，但中油會在建置過程中探討綠能加油站特性，並思考中油所扮演的角色。

經濟部已暫緩「2035年新售機車全面電動化」，並表示，這項政策並未納入執行目標，未來將尊重市場機制及環境需求。

歐嘉瑞則說，設置充換電站是工業局政策，中油仍會配合進行，今年將達216座充換電站，總設置站數明年將達1000座。

媒體也關心，中油過去一年曾發生澎湖湖西油庫漏油、綠島加油站漏油以及苗栗鐵砧山礦場污染等3件污染案，目前的處理進度。

方振仁表示，湖西油庫污染調查及評估計畫已提報澎湖縣環保局，在還未核定前，中油持續進行整治工作。中油初步檢測，目前油庫外地下水已符合標準。

他指出，綠島加油站污染一案，台東縣政府已經核定污染整治計畫，希望中油8月取得污染調查報告後，送給地方政府核備。

方振仁說，苗栗鐵砧山礦場污染事件，附近水質已有改善，幾個監測井只有苯超出規定，其他則低於標準值。

方振仁表示，賠償金額仍在協調當中，以湖西水庫一案來說，中油已經賠償接近新台幣8000萬元，賠償金額不排除超過1億元。綠島加油站漏油以及苗栗鐵砧山礦場污染，前者污染規模較小，賠償金額應不會太多，而鐵砧山礦場方面，如何賠償仍有待協調。（編輯：林孟汝）1080529