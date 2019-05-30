宏達電壯大VR市場 相容Windows MR裝置

（中央社記者江明晏台北30日電）宏達電壯大虛擬實境（VR）市場，今天宣布旗下VR APP線上商店Viveport將支援全系列Windows混合實境（MR）頭戴式裝置。今年夏天，Viveport將支援市面上所有主流PC VR裝置等，助開發者增加用戶數，提高內容收益。

宏達電今天宣布，旗下VR APP線上商店Viveport將於6月5日起正式支援全系列Windows混合實境頭戴式裝置，未來，Windows混合實境用戶可在Viveport下載相容於Windows混合實境的內容，也可享有Viveport Infinity無限量內容訂閱服務。

Viveport擁有超過1700款體驗內容可供選擇，Viveport Infinity也有600款以上的內容讓訂閱會員無限量「吃到飽」使用。6月5日起，Windows混合實境用戶可透過Viveport Infinity訂閱服務，無限量下載超過200款相容於Windows混合實境的內容。對於開發者而言，Viveport支援Windows混合實境內容可接觸更多Viveport上的潛在客戶。

Viveport總經理史丁伯(Rikard Steiber)表示，今年夏天，Viveport將支援市面上所有主流PC VR裝置，包含HTC VIVE系列產品、Oculus Rift、Oculus Rift S，以及即將加入的Windows混合實境設備及Valve Index，協助Viveport開發者增加用戶數，提高內容收益。」

目前相容於Windows混合實境的頭戴式裝置包括宏碁、惠普、華碩、戴爾、聯想及三星。

宏達電指出，隨著新用戶及新裝置持續加入Viveport平台，Viveport Infinity開發者有機會可以接觸到更多客戶及增加潛在獲利。Viveport 也提高加入Infinity的開發者2019年的分潤至8成。除此之外，透過讓玩家無限量下載內容，單一Viveport Infinity會員就能輕易接觸到更多開發者的作品，有效地創造潛在營收。（編輯：楊凱翔）108530