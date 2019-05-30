晶焱：今年變數多 盼營運維持成長

（中央社記者張建中台北30日電）靜電防護晶片廠晶焱總經理姜信欽表示，今年營運面臨不可控制的問題比較多，不過，仍希望能達成業績成長的目標。

晶焱今天下午參加證券櫃檯買賣中心舉辦的業績發表會，姜信欽說，隨著IC零件尺寸縮小，對靜電與過電壓耐受力越來越差，產品不良風險增高，適度防護重要性提高。

姜信欽表示，晶焱去年成功切入固態硬碟(SSD)與指紋辨識應用，此外，隨著許多中國客戶搶進印度市場，晶焱去年也新建置印度代理商，整體營運維持成長趨勢。

今年第1季受大環境不佳影響，晶焱季營收滑落至新台幣5.26億元，年減25.53%，姜信欽說，幸好有匯兌收益挹注，第1季每股純益才得以維持1.21元水準。

姜信欽表示，今年不可控制的問題比較多，大環境情勢並不明朗，且傾向負面。因中國大陸客戶營收比重逾3成，營運恐受影響，只是影響程度有待進一步觀察。

姜信欽說，晶焱在量產的產品方面將會加強力道，增強客戶群，及擴散應用範圍，庫存則將改採動態調整，以降低影響，並將增強新產品開發力道，期望今年營運仍可維持成長目標。（編輯：李信寬）1080530