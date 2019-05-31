中油73年 歐嘉瑞：布局潔淨綠色能源因應轉型

（中央社台北31日電）台灣中油董事長歐嘉瑞今天表示，隨著環境變化，傳統能源需求將逐漸式微，中油正進行重大投資計畫，快速布局潔淨與綠色能源，同時也將與國內石化業者攜手拓展國際市場。

同時，中油也宣布，自6月1日起至7月31日止，每週二至台灣中油加油站持中油VIP會員卡加油滿50元以上，除原有會員積點回饋外，汽油每1元、柴油每2元再額外贈送會員點數2倍，點數3倍送等各項優惠。

中油今天舉辦73週年慶祝活動，由董事長歐嘉瑞主持。台灣中油員工及人氣3寶「中油寶寶」、「綠巨龍」及「能源寶寶歐力」帶來熱力四射的舞蹈為活動揭開序幕，會中也同時揭曉「台灣中油金焰獎短片」得獎者，現場氣氛熱鬧。

歐嘉瑞表示，今年同時也是供氣量占國內需求量65%的永安天然氣廠成立30年，因此今年中油的73周年慶對台灣中油來說別具意義。

歐嘉瑞說，由於環境在變，能源需求型態也在變，傳統能源需求將逐漸式微，台灣中油在固守、精進本業的同時，也應逐步跳脫化石能源的框架，快速布局潔淨與綠色能源的範疇，以開拓嶄新的領域。

對於中油去年表現，歐嘉瑞表示，107年不僅達成法定盈餘目標，稅前盈餘更達到約438億元，未來除須努力改善現有核心業務，包括工安及環保的精進，也希望如期如質持續推動第三座液化天然氣接收站等重大投資計畫。

此外，台灣中油亦須思考未來發展與轉型，包括推展煉化一體、擴充石化基地，並掌握低碳趨勢、推廣潔淨能源等。

歐嘉瑞說，目前中油有些重大投資計畫正在進行，是中油永續發展動能，市場變化很大，趨勢也很明顯，中油希望發展新的設備、製程、新科技發展，並順應電動車發展趨勢，建置儲能與充換電站。（編輯：林淑媛/鄭雪文）1080531