興勤看好車用營收增加 深耕5G通訊

（中央社記者鍾榮峰台北31日電）保護元件廠興勤電子深耕汽車、通訊、工業、醫療等四大領域，看好車用營收持續增加，此外持續深耕5G通訊應用。

興勤電子今天下午受邀參加犇亞證券舉辦法人說明會，興勤總經理何益盛表示，未來朝向汽車、通訊、工業、醫療四大應用發展。

在汽車部分，何益盛表示，持續深耕汽車電子，包括切入車身控制、天窗、動力傳動等應用，興勤也深耕電動汽車，包括切入電池組和充電樁等應用。興勤看好車用營收可持續成長。

在通訊部分，興勤持續深耕5G應用領域。在新廠布局，興勤表示，高雄楠梓三廠預計3年後完工，產能逐步開出。

興勤第1季稅後淨利新台幣2.49億元，較去年同期大增157%，第1季每股稅後純益1.95元，優於去年同期EPS 0.76元。興勤自結4月合併營收4.29億元，較去年同期減少15.09%，累計今年前4月合併營收18.32億元，較去年同期18.7億元微減2%。

興勤指出，第1季毛利率提升到39.12%，主要是車用營業額絕對金額增加，帶動第1季毛利率表現。

興勤主攻過電壓保護元件、過電流保護元件和溫度應用元件產品。去年壓敏電阻占比約33%，負溫度係數熱敏電阻占比約53%，陶瓷正溫度係數熱敏電阻占比約9%。去年工業應用占比約7%，去年汽車占比約7%，今年第1季車用占比約7.5%。（編輯：林沂鋒）1080531