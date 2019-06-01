對墨課徵關稅 美恐討不到便宜

（中央社台北1日電）美國總統川普揚言對墨西哥課徵的關稅，可能涵蓋多達3600億美元商品，這將是美國迄今對貿易夥伴國徵收的最大規模徵罰性關稅。美國商界認為這是嚴重錯誤，將對美國自身經濟產生負面衝擊。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal） 報導，在擬議中，這5%關稅將自6月10日開徵，適用於所有自墨西哥進口的商品；其中汽車、原油和水果蔬菜3類商品以往鮮少在美國當局的報復性貿易措施下受到波及。

同時美方對墨西哥課徵的關稅將逐月調升5%，迄10月間將達到25%，除非墨西哥採取某些行動以減少抵達美國邊界的移民人數。

各大產業都將捲入這場貿易衝突，影響所及包括價值大約340億美元的小客車、340億美元卡車和巴士、140億美元以上的原油以及大約140億美元果蔬，這都是美國並未從中國大量進口的品項。

一旦達到25%稅率，這將成為川普到目前為止在貿易方面的最劇烈手段，猶大於對進口中國洗衣機、太陽能板、鋼鋁或其他任何商品所課徵的關稅。即使只對墨西哥產品徵收5%關稅，都高於1994年北美自由貿易協定（Nafta）實施前的大約4%平均稅率。

25%關稅可能會對墨西哥產生毀滅性影響，因為出口占有墨國1／3以上國內生產毛額，其中4／5出口品銷往美國。在美方宣布課稅消息後，披索匯價昨天出現急貶。

曾參與北美自由貿易協定談判的墨國前貿易領導官員戴拉卡耶（Luis de la Calle）表示，他對醞釀中的美、墨貿易戰最大憂慮在於，這將影響墨國未來經濟走向，使主張保護主義以及擴大國家經濟職能的人士更加振振有詞。

他說：「這將摧毀美國－墨西哥－加拿大協定（USMCA，經修訂後的北美自由貿易協定），確保墨西哥維持開放和自由的市場經濟制度應是美方的當務之急，但如今川普政府的作法卻會將墨西哥推往相反的方向。」

就美國而言，一旦對墨西哥課徵的關稅稅率達到25%，將會對自身經濟產生比較重大的衝擊。牛津經濟公司（Oxford Economics）首席美國經濟師達科（Gregory Daco）指出，對進口墨西哥商品一律課徵這種稅率，將使美國2020年經濟成長率下降0.7%，因為美國商界和消費者的負擔將因此增加，這也會打亂美國的供應鏈。

美墨加貿協定規範這3國之間每年1.2兆美元以上的商品流通，儘管中國是美國進口商品的最大單一來源地，但雙方每年商品貿易總額約6600億美元，只是美墨加協定下的大約半數。

全美績優公司執行長公會「商業圓桌組織」（Business Roundtable）發表聲明說，「對墨西哥片面課徵關稅是個嚴重錯誤」；並說，北美地區免關稅貿易為美國創造了1200萬個工作機會。（譯者：張佑之）1080601