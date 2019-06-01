川普關稅大刀指向墨西哥 台廠再受威脅

（中央社記者廖禹揚台北1日電）美國總統川普將關稅大刀指向墨西哥，學者分析，墨西哥輸美產品多為中間材，台商在墨西哥投資原本就是為了就近供應美國市場，若加徵關稅成真，台廠可能會評估從墨西哥撤廠。

包含緯創、緯穎、和碩、仁寶等，都在墨西哥設有製造廠或據點，其中緯穎墨西哥產能約占6成。

川普推文再度對全球經濟投下震撼彈，6月10日起對墨西哥產品加徵5%關稅，至墨西哥設法阻止非法移民經美墨邊境進入美國為止，關稅稅率將逐月攀升5個百分點，若墨西哥無法滿足白宮要求，稅率將於10月1日升至25%。

對於川普動輒以提高關稅威脅貿易對手，台灣經濟研究院景氣預測中心副主任邱達生接受中央社記者訪問時指出，美墨關係與美中大不同，中國輸美大宗產品為電腦、智慧型手機、服飾等成品，但墨西哥是美國企業生產所需的零組件等中間財供應國，大多是美商或台灣電子五哥等外商到墨西哥當地投資生產。

若川普提高墨西哥產品輸美關稅，邱達生認為，這等於是變相將美國企業上游成本提高，將導致美國遭到輸入型通膨的威脅，「以美國目前經濟狀況可能會受不了」。

邱達生進一步指出，美國4月消費者物價指數（CPI）為1.98%，聯準會（Fed）一般在達到2%就會研議升息，避免通膨不斷惡化，但川普不希望聯準會升息，避免對美股產生衝擊，一方面又要對墨西哥加稅，「現在整體措施是錯亂、矛盾的」，因此他推估川普對墨西哥加徵關稅的可能性不高。

不過，川普行為模式一向難以捉摸，若他一意孤行，邱達生分析，台商在墨西哥投資生產零組件，是因為可以就近供應美國市場所需，若美國對墨西哥加稅，「基本上就沒有誘因了」，業者可能評估從墨西哥撤廠。

值得注意的是，雖然川普大動作威脅要對墨西哥輸美產品加稅，但廠商也在觀望墨西哥是否會在6月舉行的G20峰會中作出關於加強管制非法移民的象徵性承諾，以促使川普收回成命。

此外，中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊表示，在美中貿易戰開打後，從統計數據來看，台灣對墨西哥投資的確有增加趨勢，顯示墨西哥具有的廉價勞力與地理區位優勢是因應美中貿易戰的第3種選擇。

但川普對墨西哥祭出關稅措施，是否可能影響台商，劉孟俊認為尚待觀察，美國每次加徵關稅措施都有豁免名單，避免影響美國企業；而世界貿易組織（WTO）也簽有資訊科技協定（ITA），是否可因此免於加稅，還有待評估。（編輯：林淑媛）1080601