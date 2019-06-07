傳美封殺大陸海康威視 法人：台廠是否受惠待觀察

（中央社記者韋樞台北7日電）美國政府傳考慮將大陸安控業海康威視列入黑名單，限制美國提供零件和技術，台灣安控業股票聞之反彈。法人雖調降海康獲利，但認為台灣安控業股價短線反彈屬正常，長線嚴峻競爭根本未變。

「紐約時報」（NYT）5月底報導，美國川普政府考慮將海康威視（Hikvision）數位技術公司列入黑名單，限制這家中國企業購買美國技術。消息一出，海康威視在陸股盤前交易重挫近10%，一度創2018年11月1日以來盤中新低。

不過，美國商務部、白宮都不願置評此事，至今未有進一步行動。

海康威視為全球最大影像監控產品製造商，旗下產品可讓客戶透過臉部、身體或走路的特徵追蹤特定對象，中國已開始將這些監控設備出口至厄瓜多、辛巴威、烏茲別克、巴基斯坦與阿拉伯聯合大公國等國。

國泰證券期貨顧問處經理蔡明翰表示，國際訊息給安控業市場面很大的激勵和機會，理應會讓台灣安控業享有轉單效應，但此事能否發酵，其實全看瞬息萬變的政治面。

蔡明翰舉例，連已經被美國政府列為貿易戰清單的要角通訊業龍頭華為來說，美國商務部5月宣布禁止華為採購美國零件，導致華為未來能否更新軟體成為問號。不過，美國政府5月21日又表示暫時鬆綁華為，核發臨時許可證讓華為在8月19日之前仍可購買美製商品。因此海康威視是否也會被封殺，變數實在太多。

蔡明翰指出，台灣安控股近年遭海康威視低價打壓的局面未變，安控股的股價長期偏低，見到如此大利多，股價短線反彈屬正常，這是標準的消息面帶動股票技術面反彈，但實質上長線紅海式競爭局面根本未變，在基本面未實質改善前，獲利不會有大幅成長。

蔡明翰認為，若海康威視被美國政府封殺，要看封殺的程度究竟是禁止在美國銷售或斷絕供應零件和技術。但畢竟安控業的技術層次不若手機通訊高，且技術未必全然掌握在美國手中，亦有美國以外的市場可銷售，因此能影響海康威視的程度有限，後續還要多觀察。

統一投顧研究員林(王貴)志表示，美國政府依「國防授權法」限制政府和軍方採購海康威視和大華等大廠產品，雖然海康威視產品很少銷售給美國政府，但真正影響採購意願、產生質疑的是美國民間企業客戶，以及部分品牌客戶可能將過去交給海康威視的代工業務轉單給台灣及他國業者，估計會受影響的是貢獻海康威視營運比重約25%的代工業務，以及接下來的品牌業務。

而台灣安控業大廠晶睿通訊表示，今年首季淨利歸屬母公司新台幣8531萬元，年度大增63.3%；5月營收6億5828萬元，年增42.72%；累計前5月營收30億3666萬元，年度大增53.69%，主要就是來自代工和品牌業務的增長。

林(王貴)志指出，海康威視一旦被限制在美國銷售，偌大的產能勢必要內銷或往美國以外，特別是低階產品低價傾銷是可以預見的，台灣安控產品雖已進步到中高階，但仍難免有少部分產品與海康威視重疊受波及。

林(王貴)志將海康威視原本預期2019年營運仍可保持成長下調為保守看法。原預估2019年歸屬母公司稅後淨利人民幣134.2億元降為127.04億元，EPS由1.52元降為1.36元；2020年歸屬母公司稅後淨利由162.5億元降為153.02億元， EPS由1.91元降為1.64元。（編輯：林沂鋒）1080607