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經濟風險增加 IMF警告美中貿易戰應速解決

最新更新：2019/06/07 14:39

（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國經濟正在擴張，且速度比其他先進國家快，但國際貨幣基金（IMF）與許多經濟學家警告，跡象顯示麻煩正在醞釀中，美中貿易衝突應盡快解決。

美國總統川普掀起多方貿易戰，特別是與經濟強權中國的衝突，還即將對墨西哥祭出關稅，種種作為可能抑制相關國家的經濟成長，而且也對全球經濟產生不良後果。

目前就美國的數據看來，雖然是對整體經濟衝擊不大，但全球金融市場已經因貿易戰而動搖，美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）日前也暗示可能降息，以確保經濟成長。

IMF上修對美國今年經濟成長的預測至2.6%，比4月的預測高出0.3個百分點，而預測2020年成長減緩，不到2%。

美國商務部今天報告指出，美國4月貿易逆差下降，對川普而言是好消息，這是他對行政部門要求的重點。

然而，美國對中國貨品貿易的逆差擴大，有損川普強勢關稅策略的目標。

而經濟學家指出，美國進口與出口雙雙下滑，是美國經濟動能減弱的跡象。

經濟學家納羅夫（Joel Naroff）在致客戶的備忘錄寫道：「貿易逆差縮小是好事，但什麼理由要這麼做，卻完全搞錯了。」

IMF在對美國經濟年度檢討報告中警告，未來展望籠罩著「實質風險」，包括貿易不確定性、負債水準上升，以及貧富不均情況惡化。

報告說，美中貿易戰威脅全球展望，也對其他國家產生重大的負面擴散作用，美中貿易緊張須快速解決，這點特別重要。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1080607

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