貿易戰＋關稅威脅 G20財長團結面臨挑戰

（中央社福岡8日綜合外電報導）美中貿易戰影響範圍擴大，加上關稅報復威脅，將對20國集團（G20）財長本週集會展現團結的決心形成考驗。投資人則擔心在政策彈藥減少下，G20財長能否避免全球經濟步入衰退。

路透社報導，今年G20會議主辦國日本已表示，財長會議不會把貿易列入優先議題，且無意尋求降低美中雙邊貿易緊張。

美國資深財政部官員本週稍早告訴媒體，貿易將成為這次G20財長會議的主要議題，無論是關於貿易如何影響全球經濟，還是如何減少目前可能存在的一些不公平貿易作法。

貿易緊張也可能對G20財長討論會後公報議題尋求共識時，增加挑戰。

「討論公報一向有趣，我期待在貿易及其他議題方面將有些有趣的對話。不過，只有天曉得。」

G20公報料將維持全球經濟成長持續上揚至明年的看法，但部分官員在場邊發言時可能會提到日益擴大的風險。

前日本央行理事、目前任職野村綜合研究所（Nomura Research Institute）經濟學家木內登英（Takahide Kiuchi）說：「調解美中貿易緊張，G20可以做的不多，因為華府不認為在多邊架構下解決問題，能有什麼好處。」

「倘若G20財長無法就貿易議題進行討論，意味著他們不能對全球經濟最迫切的威脅展開具體辯論。」

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）和中國人民銀行行長易綱將在G20財金首長會議場邊會晤。此外，梅努欽也將和日本財務大臣麻生太郎會面。（譯者：劉淑琴/核稿：張曉雯）1080608