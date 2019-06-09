印度綠色商機耀眼 台商瞄準電動車太陽能

東元集團會長黃茂雄專訪2（中央社記者廖禹揚台北9日電）東元布局印度多年，除有旗下世正開發在當地推動科技園區與工業區開發，也積極搶進電動車市場，東元集團會長黃茂雄分析當地市場，認為電動車與太陽能產業會是台商不錯機會。

印度總理莫迪宣布2030年後只銷售電動車的政策目標，東元除已在印度古茶拉底省（Gujarat）設立小馬達工廠，未來也不排除依據印度市場需求，規劃設立效率馬達廠，並考慮進軍印度電動車動力系統市場。

黃茂雄接受中央社記者專訪時指出，印度空氣污染嚴重，加上石油依賴進口，政府非常鼓勵使用電動車，是發展電動車市場很好的機會。

但印度基礎建設不佳，是否可能在充換電等問題上造成電動車發展限制？黃茂雄觀察，印度人用車習慣幾乎都是在都市或郊區內移動，「小車不會跑很遠」，加上當地日照充足，「自己弄個太陽能板就能發電了」。

黃茂雄也提到，台灣太陽能板因為生產過剩很辛苦，其實到印度也是不錯的機會，雖然印度當地業者早就開始做太陽能板、風力發電等再生能源相關產業，但「台灣企業懂得量產、懂得降低生產成本」，還是有機會。

台灣與印度去年更新投資保障協定（BIA），但未能簽訂自由貿易協定（FTA），黃茂雄認為在這點上台灣產業要與其他國家競爭比較吃虧，希望政府一定要努力，因為只有政府能跟對方談（FTA）。

至於民間企業，黃茂雄說，從基礎建設、工業區、商場開始投資，一步步做，「當年去大陸也是，有商機、有錢賺就進去了」。（編輯：林淑媛/楊凱翔）1080609

東元集團會長黃茂雄親自出席2019年5月在印度新德里舉辦的台灣形象展，向中央社記者說明印度商機。（東元提供）中央社記者廖禹揚傳真 108年6月9日