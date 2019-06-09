誠品也賣蔬果肉品海鮮 改裝後營收拚翻倍

（中央社記者江明晏台北9日電）實體書店與商場面臨電商挑戰，通路必須注入新概念，誠品書店信義店去年6月推出誠品知味市集，首度提供生鮮蔬果和肉品海鮮，近期完成改裝擴增4倍品項，看好營收將倍增。

電商崛起，傳統書店與商店面臨挑戰，誠品先前表示，未來實體通路的拓展速度不是關鍵，這兩到三年積極進行「全通路」的打底，也就是顧客可以在各個通路包括實體通路、電商、APP等無縫接軌、自由移動連成一個圓，從店鋪經營角度變成個人化經營的會員，並提升會員貢獻度，增加額外營收。

除此之外，誠品也在既有實體通路注入新概念，誠品信義店的「誠品知味市集」去年6月起推出「書菜配」，首度引進提供生鮮蔬果和肉品海鮮，搭配每週動態的Cooking Studio料理實演，受到青睞，這也是誠品第一次嘗試在書店空間打造生鮮超市，銷售成績也優於預期。

為什麼有這樣的發想，誠品說明，誠品書店過去一直銷售展示許多健康類、食譜類的書籍，也很早就推出Cooking Studio的實際展演，看到消費者也有食材採買的需求，因此推出概念超市，結合書籍達到「立體閱讀」的理想。

誠品近期也宣布，「誠品知味市集」全新改裝再進化，食材品項由2000種擴增4倍至近8000種，從台灣土雞蛋、小農鮮奶、醬料零食、悉心照料每月只產30頭台灣黑豬的肉品，到世界三大和牛產地日本、澳洲與美國和牛都有。

誠品預期，誠品知味市集經過這次改裝後，品項擴增達4倍，預估全年營收將可比改裝前成長一倍。

另外，誠品信義店知味市集更跨領域搶進上班族外帶便當市場，銷售成果亮眼，平日中午限量開賣料理餐盒，每款菜單均由醫師和營養師共同設計，並挑選無毒在地食材，掌控料理醣分與熱量，每日均銷售一空。（編輯：林興盟）1080609