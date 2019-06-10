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科研人員遭中國吸納 科技部初步清查有7人

最新更新：2019/06/10 13:18

（中央社記者劉麗榮台北10日電）中國透過千人計畫招攬國內學者。科技部次長許有進今天表示，初步清查結果，有7名研究人員參與，其中兩位已離職到對岸工作，科技部會將名單提供給陸委會。

中國大陸去年公布對台31項措施，鼓勵台灣專業人才參與大陸國家級「千人計畫」。自由時報報導，教育部長潘文忠指出，行政院已組專案小組調查中，除了退休教授，甚至有教授等現職教育人員6、7人，還有科研機構現職人員。

台灣科研人才是否有被吸納進入中國千人計畫，許有進上午在記者會後受訪表示，透過學校清查結果，有7位研究人員參與，其中兩人已離職到對岸工作。這些研究人員都是領過科技部補助的計畫，有擔任過教職者，也有計畫型的研究人員。

許有進表示，科技部經費支持學者做研究，規定研究成果不能隨意移轉到其他地方，須經學校同意，管理的權力在學校，如有違反將依規定處理。目前尚無法確定是否已將在台灣做的計畫研究移轉到對岸。

至於這7人是否包括頂尖大學教授，許有進表示，要再進一步確認。後續處置方面，許有進說，每一個計劃都有簽定契約，把錢追回來是方法之一，科技部會將名單交給陸委會。（編輯：張均懋）1080610

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