韓英自貿協定協議 英脫歐後南韓仍享無關稅出口

（中央社記者姜遠珍首爾11日專電）南韓媒體報導，南韓和英國就韓英自由貿易協定（FTA）達成協議。即使英國脫歐，南韓也可無關稅向英國出口汽車、船舶等主要產品。

南韓「東亞日報」今天指出，南韓產業通商資源部通商交涉本部長柳明熙和英國國際通商長官佛克斯10日在首爾中區小公洞樂天酒店正式宣布：「原則上已妥善解決韓英FTA協商。」

報導指出，目前，南韓向英國出口商品的99.6%根據韓-EU FTA不徵收關稅。但在韓英FTA尚未達成協議的情況下，英國退出歐盟後，南韓向英國出口時，需繳納10%的汽車關稅、4.5%的汽車零部件關稅等平均4.7%的關稅。

韓英兩國為應對英國可能脫歐，決定在今後3年內將原產地概念適用於韓-EU FTA水準。即英國在脫歐後3年內承認用歐洲產材料生產的產品是英國產，南韓在同期利用歐洲物流基地向英國出口，也可得到FTA的實惠。

同時，根據英國脫歐與否，決定制定兩年內可以改善協定的依據條款，並在能源、汽車、農業等主要產業領域加強合作。為了支援中小企業，將進出口時徵收的行政手續費改善為韓英FTA水準，並在2年內修改適用於韓國企業的投資規範。

報導指出，去年，南韓對英國的出口規模約為64億美元，占出口總額（6054億美元）的1.1%。雖然出口規模不大，但英國是南韓汽車、船舶、汽車零部件等主力商品的主要出口市場。

報導指出，產業通商資源部FTA履行課長申智賢（音譯）表示，雖然與英國的貿易規模比較小，但為了不讓現有的零關稅優惠中止，將在下個月正式簽署韓英FTA協議，並希望在英國脫歐之前生效。（編輯：施燕飛）1080611