旺矽配息2元 法人估今年業績優於去年

（中央社記者鍾榮峰台北11日電）探針卡與LED設備商旺矽今天召開股東會，通過每股配息2元。法人預估，旺矽第3季業績可較第2季佳，今年業績可優於去年。

觀察美中貿易戰，旺矽指出，貿易戰加上全球經濟不確定影響，今年半導體產業應是充滿挑戰的一年，預計整體景氣要到下半年才會看到復甦的跡象。

觀察半導體產業市況，旺矽引述研調機構指出，今年可能會出現市場衰退，主要導火線為美中緊張的貿易情勢，造成全球經濟的不確定性。不過，人工智慧（AI）與機器人、5G與物聯網、自駕車與車聯網等應用，將會是成長亮點。

展望未來發展策略，旺矽指出，將以點測、分選、光電測試、影像檢測、自動化設備等五大核心技術領域為基礎；在半導體工程檢測應用領域，以微小訊號、高頻量測、高功率量測的核心技術，再加上晶圓自動上下片的技術持續開發。

此外利用溫度控制的核心技術，持續開拓半導體領域、光纖通訊領域等元件環境溫度測試的市場，未來也將相關技術推展至元件溫度測試應用。旺矽也會開發微間距測試探針卡、高針數及高速測試探針卡，提升測試頻率與效能。

展望下半年營運，法人預估旺矽第3季業績可望較第2季佳，貿易戰對旺矽本身來說並沒有負面、反而有正面的助益，因為中國大陸降低國外半導體供應鏈的比重、自建半導體供應鏈，旺矽可望受惠此趨勢。

展望今年，法人預期旺矽整體業績可較去年佳。

在VPC探針卡和CPC探針卡部分，法人推估相關探針卡業績第3季也可優於第2季。

在多層有機載板（MLO）空間轉換器部分，法人指出，MLO載板已經應用在旺矽自家產品，預估明年單獨供應客戶且開始放量。

從三大產品線來看，法人指出目前探針卡占比近6成，LED設備占比約20%，其他占比是新產品。

旺矽5月自結合併營收新台幣4.39億元，較去年同期3.41億元成長28.77%，累計今年前5月自結合併營收20.76億元，較去年同期17.33億元增加19.78%。

旺矽去年全年合併營收53.86億元，創歷史新高，去年歸屬母公司業主淨利3.34億元，每股稅後純益4.19元。（編輯：鄭雪文）1080611