鴻海新設經營委員會 共識決助未來5年營運

（中央社記者鍾榮峰台北11日電）鴻海新設經營委員會塑造新的經營模式，領導鴻海集團。法人指出有助推動鴻海集團未來共識決策模式，也涵蓋鴻海集團未來3年到5年的營運方向。

鴻海今天下午9人組成的經營委員會成員首次曝光。會中包含4位新任一般董事候選人，鴻海副總裁兼亞太電信董事長呂芳銘、鴻騰六零八八精密科技主席盧松青、鴻海S次集團總經理兼京鼎董事長劉揚偉、工業富聯副董事長李傑。

此外經營委員會還包括鴻海集團副總裁暨集團總財務長黃秋蓮、夏普董事候選人林忠正、鴻海B次集團負責人姜志雄、富士康執行總經理林政輝、鴻海財務長黃德才。

談到設立經營委員會，劉揚偉指出，鴻海規模相對複雜、產品線廣，複雜龐大的事業體，需要多人分別對事業體充分掌握，以及適當溝通與協調的機制。

他指出，鴻海內部認為經營委員會有溝通協調的必要性，此外鴻海過去也有運作類似經營委員會的影子，定期部門負責人常跟鴻海董事長郭台銘開會，相關會議性質就類似經營委員會，只是沒有組織定位，現在要把活動組織正式化、系統化。

劉揚偉指出，未來經營委員會每週將召開一次，重大議案需要經過三分之二委員通過，送交董事會決策。他指出，這是新的經營模式，由經營委員會領導鴻海集團。

觀察鴻海新設經營委員會，第一金投顧董事長陳奕光接受中央社記者採訪表示，經營委員會類似台塑集團先前的5人小組機制，因為鴻海集團旗下事業群各有專長，需要透過共識決的方式凝聚決策，此次經營委員會採取奇數成員，並設定共識決制，這有助推動鴻海集團未來共識決策模式。

不具名外資法人代表接受中央社記者採訪指出，經營委員會成員都具代表性，其中4名董事候選人代表鴻海未來在5G通訊、車用光學模組、半導體、以及工業互聯網等主要發展方向。

另外2名經營委員會成員姜志雄和林政輝，代表客戶蘋果（Apple）主要產品在鴻海集團內對應的負責單位，林忠正代表鴻海深耕電視和顯示器的決心，此外黃秋蓮和黃德才則代表財務單位的立場。

這名外資法人代表指出，經營委員會涵蓋鴻海集團未來3年到5年的營運方向以及相對應的代表人物，名單「中規中矩」。（編輯：楊凱翔）1080611