聯電配息0.58元 力拚維持市占

（中央社記者張建中新竹12日電）聯電今天召開股東常會，決議通過去年度盈餘每股配發新台幣0.58元現金股息。財務長劉啟東表示，第2季營運表現應可符合預期，並將力拚今年市占率能夠維持。

劉啟東說，儘管有美中貿易戰影響，5月營收仍攀高至122.42億元，創7個月新高，第2季營運表現應可符合預期，晶圓出貨量將季增6%至7%，產品平均售價將拉升3%。

第3季為傳統營運旺季，劉啟東表示，目前客戶需求情況並沒有太大變化，只是不確定因素高，內部對下半年景氣仍有些疑慮，將審慎因應。

劉啟東說，希望第3季能有旺季效應，第1季為今年營運谷底，力求今年市占率能夠維持。

至於子公司和艦首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並申請在上海證券交易所上市案，劉啟東表示，和艦已於今年3月22日向上海證券交易所申請，只是上市時程由中國大陸證監機關決定。

針對股東誤解去年董事酬勞高達1億元以上，聯電董事長洪嘉聰說，去年實際董事酬勞僅762萬元，共有9名董事，平均每名董事酬勞僅80多萬元，董事不是肥羊。

洪嘉聰表示，去年主要是為增加持股，他去認購庫藏股，才會造成股東對董事酬勞有誤解。

聯電股東會承認去年度財報，每股0.58元，並決議每股配發0.58元現金股息，若以11日收盤價13.4元計，殖利率約4.32%。洪嘉聰表示，公司正買回庫藏股，待庫藏股實施完畢，在外流通股本減少，每股股息應可增加。（編輯：鄭雪文）1080612