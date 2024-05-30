美國提高中國半導體關稅 聯電：短期轉單效應不明顯

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（中央社記者張建中新竹30日電）美國決定2025年對中國製造半導體產品課徵關稅提高至50%，聯電表示，短期客戶轉單效應不會明顯，不過產能區域分散布局希望可以迎合客戶需求。

聯電今天召開股東常會，股東關心美國提高中國製造半導體產品關稅對聯電的影響。聯電共同總經理王石說，目前還在評估相關影響性，畢竟中國市場仍是全球重要市場，聯電會持續參與，不過會藉由產品、客戶及市場組合調整因應，預期對於未來成長的影響應是可控。

研調機構認為產業鏈可能出現變化，台灣晶圓代工廠可望接獲客戶轉單。聯電財務長劉啟東表示，客戶轉單不容易，要重新設計，短要6至9個月，長則要1至2年，短時間轉單效應應明顯。

劉啟東說，確實有客戶希望晶圓代工來源多元，聯電產能區域分散布局，希望可能迎合客戶需求。聯電目前在竹科、南科、中國、新加坡及日本皆有設廠，並與英特爾（Intel）在美國合作。

王石表示，國際情勢詭譎多變，聯電產能配置可以彈性調配，提供多元供應鏈韌性，面對國際情勢，營運不致受到大幅影響。

針對產業景氣，劉啟東說，目前對產業景氣看法維持先前基調不變，希望景氣走出谷底，景氣谷底在上半年，下半年能比上半年好。

聯電股東會今天承認去年度財報，營收新台幣2225億元，歸屬母公司淨利610億元，每股純益4.93元，並決議每股配發3元現金股利，及發行6600萬股額度內限制員工權利新股，以吸引及留任關鍵人才。（編輯：楊凱翔）1130530